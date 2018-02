Gimnasia, con toda la carne al asador ante los santiagueños

Gimnasia y Tiro, que convirtió un promedio de un gol y fracción por partido en la primera ronda del Federal A, que aún no inauguró la red de manera oficial ni amistosa en lo que va de 2018, sabe que el déficit más preocupante que viene arrastrando en la temporada es la sequía goleadora y la complicación para resolver las chances que genera, aún las ocasiones limpias dentro del área, como le sucedió a Alejandro Toledo el pasado domingo en San Francisco ante Sportivo Belgrano. Un déficit que podría hacerse más notorio y hasta determinante en una instancia superadora, que tiene la vara competitiva más alta y donde las oportunidades de reivindicación no abundan.

Es por ello que luego de un empate positivo en el interior cordobés y de cara a una parada trascendental que tendrá el albo este domingo, desde las 20, en el Gigante del Norte, ante un candidato como Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT Alfredo Víctor Riggio evalúa la posibilidad de reforzar su frente de ataque incluyendo desde el arranque a tres de sus principales referencias en la materia: Luciano Herrera, Toledo y también la flamante incorporación, el jujeño Juan José Arraya, quien podría debutar desde el vamos en casa ante el ferro santiagueño.

Claro que esta solo es una alternativa que maneja el Tano en su cabeza y recién tomará fuerza y viabilidad si es que la pone en práctica en la actividad futbolística de la semana a puertas cerradas.

Además, el estratega sabe que para que ello suceda deberá resignar alguna pieza importante en el mediocampo, como ser Fabio Giménez o Nicolás López Macri. Lo cierto es que las certezas en cuanto al equipo comenzarán a tomar forma entre hoy y mañana y que, por ahora, la única certidumbre es que Nelson Ibarlucea será el reemplazante de Jonathan Medina, quien vio la roja en San Francisco.

Justamente, como para intensificar el punto débil del albo, Riggio ordenó en la práctica del segundo turno de ayer, en el predio de Limache, un exhaustivo trabajo de definición para que sus jugadores afinen la puntería. Quien no formó parte de la actividad del miércoles por presentar problemas estomacales, y correría riesgo de no ser parte de los 18 ante el ferroviario, es Ivo Chaves.

Custodia cordobesa

Fabricio Llobet fue el juez designado para impartir justicia en el choque del albo con el ferro. Lo asistirán sus comprovincianos Viale y Ceballos. Unión Sunchales vs. Sportivo Belgrano (mañana a las 21) tendrá la tutela de Sebastián Mastrángelo. El domingo, en tanto, en Crucero - Defensores de Belgrano estará el santiagueño Francisco Acosta (a las 18). Y nuestro crédito local, Federico Guaymás Tornero, tendrá nada menos que el clásico chaqueño (19.45).