Facundo Moyano volvió a hablar de Nicole: “Me perjudicó la exposición”

Este martes, Facundo Moyano visitó el programa Morfi todos a la mesa, conducido por Gerardo Rozín. Obviamente, durante la charla, el diputado no logró esquivar las preguntas sobre su corta relación con Nicole Neumann y desmintió haber salido con ella por conveniencia política. ‘Nunca voy a buscar una relación para ver si me beneficia políticamente. Naturalmente, si salgo con una persona pública, se va a hablar y se van a hacer un montón de especulaciones. Pero nunca lo medí en términos de impacto político. Después, cuando vi la exposición...‘, arrancó a contar Facundo.

Más tarde, aprovechó para enmendar algunos dichos: ‘No me perjudicó ninguna relación con ninguna persona pública. Lo que te perjudica es cuando en algunos programas te frivolizan o atacan tu trabajo. La descalificación por la exposición son las reglas del juego, pero tal vez yo no estaba acostumbrado y cuando venía alguna cámara de un programa de espectáculo los atendía mal. Quizás eso fue un error. Pero tampoco cambiaba mucho el trato con la prensa cuando hablaba, porque me mataban igual‘, manifestó Moyano.

Y volvió a aclarar: ‘Nunca dije que me perjudicó mi relación con Nicole, de ninguna manera. Tal vez me expresé mal. Lo que me perjudicó fue la exposición y la descalificación que muchos programas hicieron, a partir de esa relación tan expuesta... Pero yo me enamoro y no mido esas cosas. Tal vez voy a ser más cuidados en mis declaraciones‘, concluyó Facundo Moyano.