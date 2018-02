Deuda e inflación versus salarios

La política de retraso cambiario de la administración Macri para poder sufragar el costo creciente de los servicios de la deuda pública básicamente intereses porque los vencimientos de capital no se amortizan en forma neta sino que se cancelan con nuevas deudas ha derivado en un dilema grave para el gobierno de Cambiemos.

Este dilema se resume en que los salarios e ingresos fijos en general han quedado altos medidos en dólares mientras experimentan una caída en pesos -medida en términos reales- porque la inflación carcome su poder adquisitivo.

Más allá de los discursos, el gobierno de Macri no lucha verdaderamente contra la inflación sino que, por el contrario, la retroalimenta y la promueve:

Banco Central: emite anualmente unos 150.000 millones de pesos en forma directa y sin respaldo por concepto de adelantos transitorios al Tesoro.

Las grandes empresas: fijan discrecionalmente los aumentos de bienes y servicios en el mercado en condiciones de mono u oligopolio que se transmiten con impunidad a todas las cadenas de comercialización porque el Gobierno no interviene a través de controles de precio.

Precios y tarifas: el gobierno autoriza y promueve el aumento de los precios y tarifas de servicios públicos, que son los que más rápidamente se trasladan a los precios y que afectan a la población por partida doble: como usuarios directos y como receptores de los incrementos que los concesionarios transmiten a los clientes, que son rehenes de los mecanismos de monopolio.

Impuestos: el Gobierno, en todos sus niveles nacional, provincial y municipal, aumenta la presión tributaria y también lo hace por dos vías concurrentes: en forma directa, por medio de revalúos, ajustes de alícuotas, recategorizaciones de contribuyentes, fijación de bajos mínimos no imponibles (como el caso de ganancias y bienes personales), mantenimiento de impuestos distorsivos (como el impuesto al cheque), creación de otros nuevos (como el gravamen sobre la renta financiera aplicado a los plazos fijos de los depositantes) y, sobre todo, por la continuidad de la elevada alícuota del IVA, que es un impuesto regresivo al consumo; en forma indirecta, a través del alto componente impositivo que se suma a los precios y tarifas de servicios públicos.

Este aumento, combinado de precios/tarifas y presión tributaria es, a su vez, uno de los principales determinantes del aumento de los costos logísticos en la Argentina.

Tasas: el gobierno a través del BCRA sostiene un alto nivel de tasas de interés que eleva el costo financiero local y que (pese a que se habla poco o nada de ello) también se transmite a los precios por parte de las empresas (lo que repercute incluso a mayor velocidad que todos los demás factores de incidencia). Este elevado costo financiero tiende a producir recesión económica interna y a no favorecer las inversiones productivas (locales y extranjeras).

Especulación: con esta política de altas tasas de interés domésticas fijadas por el Gobierno se atrae al negocio especulativo de la entrada de capitales financieros volátiles, que lucran así con el diferencial de tasas frente a las internacionales y bajo garantía de atraso cambiario. El ingreso de estos fondos especulativos en gran escala provoca, además, otro doble efecto inflacionario negativo, directo e inmediato, porque toda la masa de dólares que entra se traduce en emisión monetaria, pesos que a su vez se absorben o rescatan por medio de Lebac del BCRA pagando multimillonarias sumas de interés (unos 300.000 millones de pesos anuales) que se agregan a los intereses que paga la Tesorería Nacional por su Deuda Pública (más de 400.000 millones.

Por otra parte, los intereses que se abonan por las letras se hacen imprimiendo más billetes.

Atraso cambiario: el atraso cambiario, que el Gobierno utiliza como herramienta de pago de los servicios de la deuda externa y favorecimiento de los negocios financieros antes que como ancla antiinflacionaria, provoca una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones. Favorece en cambio el abaratamiento de las importaciones y el turismo hacia el exterior, con secuelas dañinas para el mercado interno y con el agravante que con ello no se consiga una baja de la inflación.

Aumentos de salarios: los aumentos de salarios, jubilaciones y planes de asistencia social retroalimentan la inflación pero no son la causa sino la consecuencia de los aumentos de precios que sufre la población con ingresos fijos dado que estos aumentos se negocian con actualizaciones que buscan compensar la caída de los salarios reales frente a la inflación de los precios. Este último se ha transformado empero en la principal preocupación del gobierno macrista.

El origen de la inflación

En síntesis, los factores inflacionarios que más inciden en el aumento de los precios de los bienes y servicios -que se vienen produciendo sistemáticamente por la conjunción de todos estos factores citados- no corresponden principalmente al aumento de los salarios sino a razones independientes de los mismos y son provocados todos ellos por decisiones directas o indirectas del propio gobierno.

Además, hay que tener presente que los aumentos de sueldos e ingresos fijos conexos se producen siempre después que la gente ha sufrido los impactos de la inflación (no antes ni simultáneamente), que los aumentos de precios se registran día a día mientras que los salarios se pagan con frecuencia mensual (lo que implica una pérdida financiera sistemática para los asalariados en función del tiempo) y que el recupero porcentual no el recupero en valor absoluto, porque la inflación pasada no se recupera sino que se la traga la población se concede luego a futuro y en cuotas, con la consiguiente caída estructural del valor de los salarios reales; y con el añadido de que el gobierno macrista pretende actualmente negociación de paritarias con base en irreales pautas futuras de inflación del 15% para 2018 y sin cláusula gatillo.

Bajo la administración Macri se está verificando así uno de los más grandes procesos de redistribución de ingresos en contra de los asalariados en la Argentina mientras paralelamente se promueven récords de ganancia para los negocios financieros, ligados esencialmente a la dependencia del Sistema de la Deuda Pública Perpetua: deudas del Tesoro y del BCRA, de las provincias y los municipios, de las empresas del estado, los organismos nacionales y los fondos fiduciarios, así como de la industria de los juicios contra el fisco derivados de las torpezas culpables del propio gobierno (como el que se avizora por la denominada reforma previsional, que en la práctica significa la rebaja de los aumentos jubilatorios y asistenciales).