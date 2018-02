En el barrio Güemes abrió el Club Solidario de los Abuelos

El Club Solidario de los Abuelos nació con la finalidad de brindar compañía y contención a personas de la tercera edad y, por ahora, solo abrirá una vez por semana.

Comenzó a funcionar el pasado 20 de enero en el Centro Vecinal del barrio Güemes de la ciudad de Orán. Débora Correa, psicopedagoga con mucha experiencia en el trabajo con personas de la tercera edad, junto al presidente del centro vecinal del barrio, Jesús Cruz, encabezan el proyecto.

Piden a quienes lo deseen que se sumen a esta iniciativa como voluntarios, y también el aporte de donaciones de bebidas, galletas y juegos de mesa para compartir con los abuelos.

La idea fue de la profesional que llegó a la ciudad de Orán desde Misiones, y quiso ponerse de inmediato al servicio de la gente de la tercera edad, de manera desinteresada, ya que tiene mucha experiencia trabajando con abuelos.

“El proyecto se lleva adelante con éxito y nos da mucha satisfacción”, contó Jesús Cruz.

“Débora me sugirió la idea del Club de los Abuelos y la acepté encantado. Por ahora el espacio comunitario y fraterno funciona los sábados, es gratuito, y brindamos actividades recreativas, artísticas y también de acompañamiento terapéutico para los abuelos que lo necesiten”, detalló el presidente del centro vecinal.

Cruz remarcó: “Los adultos mayores siempre son una materia pendiente, se trabaja con jóvenes y nos falta en los centros vecinales un espacio para los abuelos y para la gente con capacidades especiales”.

El objetivo principal, según dijo, es valorar a los abuelos. “Son ellos los que no tienen actividades, en muchos casos están solos, entonces queremos ofrecerles arte, proyectos, actividades, para mostrarles que la vida no termina a los 60 o 70 años, sino que continúa y tiene muchas cosas buenas. Queremos darles mimos y acompañamiento, por sobre todo”, expresó el dirigente barrial.

Para poder mantener el proyecto durante los doce meses, solicitan ayuda de voluntarios. “Mejor si son del barrio Güemes”, dijo Cruz. Necesitan ayuda de otras personas que se encarguen de buscar a los abuelos de sus domicilios y llevarlos al final de la jornada a su casa, ya que muchos de ellos viven solos, entre otras cosas que demanda el proyecto que llegó para quedarse.

“Los que quieran dar su tiempo serán bienvenidos. Pueden acercarse por la tarde, de 17 a 21, al Centro Vecinal, y para organizar las actividades con los voluntarios”, informó.

Consultado sobre si se puede ayudar de otra manera, dijo que también necesitarán gaseosas, agua mineral, pelotas plásticas, juegos de mesa y todo lo que pueda servir para brindar a los abuelos. “Comenzamos con cero recursos, solo entusiasmo solidario”, destacó el referente social.

Las actividades comenzaron el 20 de enero con el objetivo de mantenerla todo el año aseguro Juan Cruz.