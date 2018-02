Por el pésimo servicio, hay un fuerte rechazo al aumento de la tarifa del agua

Unas semanas atrás se conoció que la empresa Aguas del Norte pidió un incremento del 21,96% en las tarifas de los usuarios. Este porcentaje se suma al 18,42% que empezó a impactar en los bolsillos en noviembre del año pasado. Es decir que en cinco meses, el incremento para los usuarios superaría el 40%.

La última suba solicitada al Ente Regulador de Servicios Públicos se decidirá tras la audiencia pública -no vinculante- que será el viernes 16 de febrero. Mañana, entre las 9 y las 13, será el último día para inscribirse en la sede central del organismo, en Mitre 1231.

Ante la avanzada de la empresa prestataria, diversas instituciones y asociaciones se reunieron ayer con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta para unificar criterios y conformar una mesa de trabajo interinstitucional en vistas de la audiencia pública. En la reunión participaron la defensora del Pueblo, Frida Fonseca; la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU); el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco); la fundación Milagro en Movimiento y otras organizaciones de la sociedad civil.

"Entre los fundamentos que hemos analizado con las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos ciudadanos, está primero el déficit en el servicio. Se piensa en hacer un incremento que es gravísimo para el bolsillo de la gente -hay subas de todos los servicios y los salarios no han subido en esa medida- pero la calidad del servicio es pésima, totalmente deficitaria. Hay una desinversión en infraestructura que no es de hoy, sino de muchos años, que expresa que no ha habido prioridad para fortalecer una red de agua moderna, que cubriera las necesidades de la ciudad", manifestó a El Tribuno la defensora del Pueblo.

Fonseca contó que en la audiencia se propondrán tres ejes temáticos: "Vamos a revisar el contenido del aumento porque en este momento no es oportuno que se suba la tarifa en esta proporción. Vamos a pedir que nos trasladen el plan de infraestructura, que tiene previsto para el año el Gobierno de la Provincia en materia de aguas, y vamos a hacer un planteo de carácter operativo, vinculado a la red y a la calidad del servicio".

"Yo creo que no puede trasladarse al bolsillo del ciudadano la desinversión que hay en Aguas del Norte. Es necesario que los recursos que se utilizan para gastos corrientes o para otros fines se apliquen en la inversión de la red de agua", consideró.

"En función de si nos escuchan o no, vamos a analizar si hace falta la promoción de acciones colectivas, que van a ser conjuntas", aseguró la defensora.

Quienes quieran formar parte de la audiencia pública deben anotarse en la sede central del Ente Regulador, en Mitre 1231. El plazo para hacerlo vence mañana, a las 13

Sobre el hecho de que las audiencias públicas no sean vinculantes, observó: "En una democracia responsable participativa, los planteos que se hagan desde la sociedad civil y de los organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo, deberían ser escuchados. Sin embargo, la experiencia indica que no siempre es así".

"Vamos a pedir a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia que abra espacios en otros departamentos ya que, por ejemplo, en San Martín es imposible que se haga un planteo". Además, recordó que la Provincia no tiene Defensoría del Pueblo.

Discriminación

Emilia Calmenaje, delegada provincial de la asociación UCU, que trabaja en Salta desde noviembre de 2017, consideró que "hay una discriminación del usuario porque en algunos lugares hay medidores y en otros, no". "Hay barrios que tienen agua y otros, que están al lado, no tienen el servicio, que es esencial. Tenemos que comenzar a actuar porque recibimos reclamos de gente que hace meses está sin agua".

"Sabemos que tocamos un tema muy complejo pero la idea es continuar con todas las acciones que correspondan. Si se llega a aprobar el aumento de la tarifa, vamos a continuar judicialmente por las vías correspondientes", aclaró.

La asociación UCU recibe denuncias por el servicio de agua de lunes a viernes, de 9 a 13, en General Gemes 1349 planta baja A, Salta capital.