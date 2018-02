Revelan detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Débora Pérez Volpin

Mientras continuaba la conmoción por la tragedia de Débora Pérez Volpin, se aguardaban esta madrugada los resultados preliminares de la autopsia que durante tres horas se le practicó a la periodista y diputada porteña, que murió anteayer por la tarde mientras se le practicaba una endoscopía digestiva alta en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

El procedimiento se realizó en la morgue judicial y estuvo a cargo del doctor Roberto Cohen. Había sido dispuesto por el Juzgado Criminal y Correccional Nº 57, a cargo de Gabriel Ghirlanda, que además ordenó un allanamiento en el sanatorio para retirar su historia clínica, el libro de enfermería y la hoja de guardia para investigar las razones por las cuales Pérez Volpin, de 50 años, murió a los pocos minutos de iniciada la endoscopía, considerada de bajo riesgo por especialistas.

Aunque el juez le pidió a los peritos de parte -casi 10 profesionales-no hablar sobre la autopsia, trascendió anoche que se habrían observado cortes en el esófago de Pérez Volpi, que serán investigados para determinar si se produjeron en la endoscopia o si eran preexistentes.

La causa judicial fue caratulada como "homicidio culposo" y se inició por pedido de la pareja de Pérez Volpin, el periodista Enrique Sacco, que busca determinar por qué se produjo ese desenlace fatal. Hoy, desde las 10, la diputada será velada en la Legislatura porteña, a la que había accedido en diciembre pasado.

Su muerte causó una gran conmoción social; ayer hubo pacientes que en distintos hospitales y centros privados suspendieron turnos programados para hacerse ese estudio.

El Sanatorio de la Trinidad, a cargo de Eduardo Cavallo (director médico general) y de Roberto Martingano (director médico), brindó un escueto comunicado sobre las razones del desenlace y no explicó porqué Pérez Volpin había sido internada el día anterior a la endoscopía, una práctica usualmente ambulatoria.

El comunicado, escrito y firmado por el Servicio de Gastroenterología del Sanatorio de la Trinidad, indicó: "[Pérez Volpin] Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha [por anteayer], durante la realización de dicho procedimiento, padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación".

Nélida Puente, la anestesióloga que participó del procedimiento, se presentó espontáneamente en la comisaría 23ª con su abogado defensor, Eduardo Gerome, y se puso a disposición de la investigación. No tuvieron la misma actitud los demás integrantes del equipo que practicó la endoscopía.

Según pudo conocer LA NACION, ante el desenlace fatal en la sala donde se realizaba el procedimiento a Pérez Volpin, la propia anestesióloga sufrió un dolor precordial (en el pecho) y recibió asistencia médica.

"La autopsia descartó cualquier responsabilidad asociada con la administración de la anestesia", afirmó Gerome anoche.

Gonzalo Vázquez, secretario del juzgado interviniente, confirmó a la prensa que la presentación de Puente fue "voluntaria". También sostuvo que la denuncia de la familia fue sobre el resultado, aunque "no imputó a nadie". Impulsará la causa 7520/2018 la fiscal Nancy Olivieri, de la Fiscalía Criminal Nº 51.

Ayer, desde el Sanatorio de la Trinidad optaron por esperar el avance del proceso judicial. "Vamos a continuar respetando el proceso que decidió encaminar la familia", respondieron.

En tanto, el abogado de la anestesióloga detalló anoche al canal A24 que "a los pocos minutos del inicio del estudio la paciente comenzó con una caída abrupta de la saturación de oxígeno", que habría inducido el paro cardíaco.

Según el relato de Gerome, y por el testimonio de la anestesista, se iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, en la que "colaboraron cardiólogos y médicos de terapia intensiva, que lamentablemente y por circunstancias que se desconocen no tuvieron éxito. La muerte se produjo después de varios minutos". No habrían sido más de siete minutos, según pudo conocer LA NACION.

"No hubo error en el tratamiento anestésico, que se hizo de acuerdo con los protocolos de rigor -afirmó Gerome-. Algo ajeno a esa actividad ocurrió y eso es lo que debe ser motivo de averiguación más allá de la autopsia". El abogado dijo también que Puente manifestó que era "lo mejor que pueden hacer", al referirse a la decisión familiar de judicializar la muerte de Pérez Volpin.

Además de la información que aporte el examen del cuerpo, ayer a la tarde una comitiva de la Policía de la Ciudad secuestró en el sanatorio documentación para incorporar en el expediente judicial: la historia clínica, el libro de enfermería y la hoja de guardia, como es el procedimiento de rutina, mientras se mantiene el secreto de sumario.

Por la tarde, el cuerpo había sido trasladado a la morgue judicial. La autopsia comenzó pasadas las 18, y a las 21 se retiraban del edificio de la calle Viamonte de esta ciudad los peritos de parte. Los resultados más exhaustivos demorarán por lo menos una semana. Y se estima que para el 16 del actual se analizarán otros tejidos que se preservaron anoche. Luego los forenses deberán elaborar su informe de potenciales responsabilidades.

Vázquez aclaró, en diálogo con la prensa, que "el sanatorio no puede estar imputado en una causa penal como sanatorio. Solamente personas físicas pueden estar imputadas. Así que si está el nombre del sanatorio, no significa nada. Penalmente las empresas no responden, responden las personas físicas.

