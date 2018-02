Estela de Carlotto visitó al Papa y dijo que está “preocupado por Argentina”

“El Papa está preocupado por Argentina”, afirmó Carlotto en declaraciones a la prensa tras el encuentro de 20 minutos, al que calificó como “una charla muy cálida y amistosa”.

‘Yo soy católica a mi manera pero (a Francisco) lo veo como un hermano y me permito decirle cosas. Lo encontré bien, está muy ocupado‘, detalló Carlotto luego del encuentro en el palacio apostólico del Vaticano, el tercero entre ambos desde la entronización de Jorge Bergoglio en 2013.

La titular del organismo de derechos humanos explicó que durante el encuentro hablaron de ‘violaciones a los derechos humanos, y (el Papa) dijo que está muy preocupado porque lo que está pasando en México; es insólito, tanta muerte‘, en referencia al reciente asesinato de dos sacerdotes en el país latinoamericano.

‘También hablamos de Argentina. Y también está preocupado por Argentina. Es un tema que hay que abordarlo profundamente', sostuvo Carlotto sin dar mayores precisiones.

De todos modos, aseguró que si bien le habían pedido ‘que le dijera que venga a Argentina‘, no pudo hacerlo. ‘No me atreví‘, admitió.

El principal objetivo del encuentro fue ‘renovar el pedido a la Iglesia‘ para que “coopere con todos los archivos‘ disponibles relacionados con la última dictadura cívico militar que, por pedido del pontífice, comenzaron a desclasificarse en 2016.

En esa línea, Carlotto destacó la labor del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) monseñor Oscar Ojea, de quien puso de relieve ‘la gentileza de venir a visitarnos‘ a la sede de Abuelas a fines de enero.

Sin embargo, reafirmó que la intención de Abuelas de Plaza de Mayo es ‘seguir pidiendo más datos de dónde pueden estar los nietos que estamos buscando y también los desaparecidos adultos‘.

‘En la carta le pusimos que hay algunas dificultades para algunos que quieren tener noticias, porque el trámite es muy engorroso: tiene que intervenir la justicia argentina, que lo estudia, lo manda y luego acá se ve si corresponde o no‘, agregó, en referencia al protocolo de consulta de los archivos desclasificados.

‘Yo sé que hay una compañera querida del grupo de familiares que se llevó alguna novedad sobre su hija e hijo de acá. Así que algo hay, pero hay que rastrearlo. Las Abuelas cumplimos 40 años y tenemos mucha paciencia y la vamos a seguir teniendo', expresó.

Carlotto contó que el encuentro de hoy consistió en una ‘charla muy amena, lo hice reír un poco‘ y agregó: ‘No es que yo le falte el respeto si no que me inspira mucha confianza y un poco de culpa porque yo no lo llegué a conocer en Argentina‘.

‘Yo creo que la obra que esta haciendo a nivel mundial es excelente‘, agregó la dirigente que había visitado por última vez al pontífice argentino hace más de tres años, en noviembre de 2014, junto a su nieto recuperado, Ignacio Montoya.