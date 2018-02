Un abanico de ritmos llegarán al festival “Salta, Alma y Vida del Carnaval 2018”

El carnaval se vivirá de una manera diferente en Salta. “El festival que se merece esta provincia y que tanto reclamó durante décadas”, así empezó la propuesta de “Salta, Alma y Vida”, que este año tendrá su edición en el carnaval salteño.

La nueva edición del festival “Salta, Alma y Vida del Carnaval” tendrá lugar el domingo y lunes próximos, en el Club Deportivo de Vaqueros. La jornada se iniciará a las 18 y se extenderá hasta las 3 de la mañana.

Significará una convocatoria novedosa, donde los ritmos folclóricos y tropicales se entrelazarán para despertar toda la energía del carnaval.

La cartelera preparada para el domingo es la siguiente: Guitarreros, Los Izkierdos de la Cueva, Dalmiro Cuéllar, Los Bybys, Franco Barrionuevo, La Repandilla y Panda 25 Años. Además, habrá djs en vivo.

El lunes actuarán: Los Huayra, Damas Gratis, El Polaco, La Cantada, Daniel Agostini, Gabriel Morales, Los Teuco, Chirettes y djs en vivo.

“El carnaval salteño se disfruta a pleno entre los habitantes, por eso nos pareció apropiado imponer este festival de música variada. Salta no tan solo es bella por su geografía, clima, arquitectura y hospitalidad legendaria, sino por la deslumbrante cultura de su pueblo”, señaló Alejandro Palacios, uno de los responsables de la puesta en escena.

“Estarán los artistas tropicales más renombrados del territorio nacional. En referencia al folclore, el ochenta por ciento de los artistas que estarán en el festival, pertenecen a la provincia de Salta. Músicos y cantores, esparcieron por todo el planeta la semilla vital de poetas y compositores salteños, relatando en cada verso la amorosa pasión por su tierra y sus circunstancias. Todos ellos colmaron con su mensaje emocionado, miles de escenarios y celebraciones públicas. Es más, muchos fueron la raíz y sostén de festivales nacionales importantes que aún perduran en el tiempo. Esta es la esencia del salteño, quien, desde la profundidad avasallante de su idiosincrasia, se transforma en paloma de paz para embriagar al mundo con su mensaje incomparable y auténtico de canto y poesía por amor a lo más hermoso que posee”, agregó Palacios.

El precio de las entradas es el siguiente: domingo, vip numerada $500 (incluye una consumición), platea $300, popular $200. Lunes: vip numerada $600 (incluye una consumición, platea $350, popular $250. Combo popular para los dos días: $400. Se reciben tarjetas de crédito Visa hasta 3 cuotas sin interés. Se pueden adquirir en: Confitería Time (Caseros y Mitre), Pesao Gym (Belgrano 870), y sanwichería Mordiscon (Balcarce y Alsina). Los organizadores informaron que no se suspende por lluvia, el predio es techado y con piso.

Además, se dispondrá de transporte gratuito que saldrán desde la plaza de la Legislatura, Mitre y Leguizamón; y también del Monumento 20 de Febrero. La partida será a partir de las 17.30.

Los Huayra acaparan la atención de la cartelera artística, sobre todo porque hace bastante tiempo que no actúan para su gente. Con relación a la cumbia llegarán los mejores: El Polaco, Daniel Agostini, Damas Gratis, La Repandilla, serán solo algunos de los artistas tropicales. También estarán Los Juveniles Panda, con Claudio Zotelo y David Leiva.