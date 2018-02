Qué opinan los lectores de El Tribuno sobre el juez que procesó al policía Chocobar

El caso del policía Luis Chocobar, que mató a un ladrón y fue procesado por exceso de legítima defensa, generó un arduo debate en la sociedad con respecto a si el uniformado actuó correctamente o fue un caso de gatillo fácil. Y también dirigió la mirada al accionar del juez, Enrique Velázquez, quien decidió procesar y embargar al agente policial, ya que el magistrado consideró que Chocobar actuó de manera "irracional y desproporcionada" y se trató de una "agresión ilegítima".

En ese contexto, el presidente Mauricio Macri recibió al policía procesado, dijo sentirse orgulloso del agente porque "hiciste lo que hay que hacer" y realizó cuestionamientos al juez Velásquez. "Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. Sus expresiones son gravísimas, ya que además de avalar el accionar de un agente procesado por la Justicia, reflejan una clara intromisión del Gobierno en el Poder Judicial, al no respetar la independencia de poderes.

Para conocer la opinión de los lectores sobre el tema, El Tribuno publicó en su página web una encuesta, en la cual preguntaba lo siguiente: ¿Te parece bien la decisión del juez de embargar y procesar al policía salteño que le disparó al joven que robó a un turista? La pregunta fue respondida por 8.399 personas. Un 13.72% de los participantes (1.152 personas) votó por el Sí, mientras que el 86.28% restante ( 7.247 personas) lo hizo por el No.

Los números no hacen más que reflejar que el discurso de la "mano dura" que impulsan importantes referentes del Gobierno, como la ministra Patricia Bullrich y el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quienes señalaron que "cambió la doctrina, la Policía no es culpable en un enfrentamiento", o que "la gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes, hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte", tiene cabida en importantes sectores de la sociedad argentina.

Lo anterior se agrava más aún si tenemos en cuenta que el informe 2017 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) arrojó que el gobierno de Cambiemos alcanzó, en apenas 23 meses, el escalofriante índice de más de una persona asesinada a diario por el aparato represivo estatal. En 721 días de gestión se produjeron 725 casos relevados.

Los argumentos del juez

El juez de Menores Enrique Velásquez escribió en su fallo que el policía Chocobar respondió a una "agresión ilegítima, utilizando un medio racional, de una manera irracional y desproporcionada". Dejó en claro en el fallo que el ladrón que atacó al turista, en su huída, en ningún momento se dio vuelta como para atacar a Chocobar que lo perseguía. Chocobar al declarar dijo lo contrario.

Según el fallo, de las filmaciones de las cámaras de seguridad se desprende que el delincuente Pablo Kukoc quería huir y a diferencia de lo que declaró el policía cuando prestó indagatoria,en ningún momento Kukoc intentó volver para atacarlo. Esto fue determinante para el procesamiento del policía Chocobar.

Tras la difusión del video que retrata cómo Chocobar disparó por la espalda al delincuente que intentaba fugarse, fuentes especializadas señalaron a diario Perfil que "ningún abogado, jurista, doctrinario o juez con orientación conservadora o progresista puede sostener que el accionar que todos vimos en el video cumple con los requisitos de la legítima defensa". Para ellos, se trató de un homicidio agravado. Y la diferencia es que las penas de dicho delito van de 8 a 25 años, mientras que el exceso de la legítima defensa va de un mes a 3 años.

Para finalizar, se pueden citar las palabras de Darío Kosovsky, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, quien señala que "el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, y la utilización de la violencia por parte de policías en ejercicio de su función únicamente tiene que hacerse de forma excepcional, porque al ser tan grande ese poder que delegamos como sociedad en un único ente que es el Estado, ese poder tiene que ejercerse de manera limitada y excepcional. Lo que buscamos es repudiar la violencia, evitarla, por eso se la cedemos sólo al Estado. Por eso no cualquier caso es legítima defensa, no queremos una sociedad a los tiros. Hayas cometido un delito o no. Justamente el sentido de la legítima defensa es que uno quiera hacer cesar una agresión. En este caso la agresión ya se había producido y ya se había cesado. El muchacho estaba corriendo sin un arma de fuego con la que pueda herir a alguien, en ningún momento mira para atrás, estaba en plena fuga. Dos disparos que ni siquiera fueron a la altura de las piernas para detenerlo no es una defensa legítima, es un homicidio", concluyó.

Fuentes: propias, agencia NA, diario Perfil y Correpi.