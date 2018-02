Ceibo llega precedido de conquistas en el canto popular

Ceibo vuelve a la capital salteña. El grupo de la ciudad cordobesa de Cosquín prometió regresar... y está cumpliendo su promesa. El grupo, que está integrado por Leo Escalante, Gabriel Romero, Yamil Salum y el salteño Claudio Tais, actuará mañana viernes, desde las 22, en la peña Linda, Balcarce 922.

La mencionado formación alcanzó el premio Consagración de Cosquín durante la temporada 2011.

“Interpretamos el folclore como a nosotros nos gusta escucharlo. Tenemos la suerte y la dicha que a muchas personas les agrada nuestro canto”, señaló Leo Escalante, uno de los integrantes del conjunto cordobés Ceibo.

Tampoco es menor el dato de que el último en sumarse a la mencionada agrupación fue el salteño Claudio Tais, un conocedor de los aplausos y las ovaciones.

“Me integré en noviembre de 2014, no fue nada fácil despegarme de mi carrera como solista, había numerosos compromisos por delante. Gracias a Dios afrontamos los desafíos y ahora tengo todas mis fichas puestas en el grupo. Nuestro objetivo inmediato es sembrar en la región norte del país, queremos absorber otras costumbres y estilos de canto”, añadió Tais.

Ceibo acaba de editar su segundo material discográfico titulado “La misma luna”.

“Somos coscoínos, llevamos a cabo esta actividad oficialmente desde mayo del 2001, pintando de joven al folclore. Nuestra propuesta musical está sentada en la exploración del cancionero popular argentino, aportándole un tinte de energía muy particular, siempre buscando piezas musicales poco difundidas o no tan populares”, aseveró el “Turco” Yamil Salum.

En la edición 2010 de Cosquín, Ceibo recibió una mención especial. Tan solo un año después llegó la consagración.

“Realmente fue algo maravilloso, uno sube a este escenario con la intención de alcanzar buena química con el público, pero también con una propuesta y para nosotros la consagración en nuestra casa estimuló para pensar que entonces estamos haciendo bien las cosas”, aseguró Gabriel Romero, el restante integrante del conjunto.

“Se viene trabajando a conciencia y eso nos posibilita encontrar mejores caminos. Siempre la intención es expandir nuestra música y mensaje a lo largo del territorio nacional. En los últimos años hemos podido acercar más gente a que escuche Ceibo”, agregó Tais.

Somos concientes que el folclore tiene su cuna en las provincias como Salta y Santiago del Estero, pero Córdoba también le aportó sus semillas a este increíble árbol del cancionero popular. Desde nuestra provincia también se puede hacer folclore para el resto del país. Varias figuras surgieron del suelo cordobés, y eso es el objetivo del grupo”, acotó Salum.

Ceibo ya está preparando su nuevo material discográfico “Estamos seleccionado los temas. Habrá canciones inéditas del grupo y también de otros destacados compositores”, añadió Tais.