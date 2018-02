Pratto por Borré y Mayada por Nacho Fernández para visitar a Lanús

El Muñeco Gallardo realizaría dos variantes en el once titular frente al granate.

El delantero Lucas Pratto por el colombiano Rafael Santos Borré y el uruguayo Camilo Mayada por Nacho Fernández en el mediocampo son los dos cambios que prepara River Plate para enfrentar el domingo a Lanús, por la 15ta. fecha de la Superliga.

Marcelo Gallardo, técnico de River, llevó a cabo hoy una práctica de fútbol y ensayó con Pratto y Mayada en el equipo titular, que irían de entrada por Borré y Fernández en relación a la formación que le ganó a Olimpo de Bahía Blanca 2 a 0, en el último encuentro.

El Oso Pratto, el refuerzo más caros en la historia de River, jugó unos minutos contra Huracán y otro tanto contra Olimpo, pero el domingo formará la dupla delantera desde el inicio con Ignacio Scocco.

De esta manera, Gallardo alineará desde el inicio por primera vez su delantera ideal para la Copa Libertadores, en la que debutará el 28 de febrero con Flamengo de Brasil en Río de Janeiro.

Además, por el bajo nivel de Nacho Fernández, Mayada, que viene de ocho meses de suspensión por doping, tendría una nueva oportunidad en el equipo millonario como volante por derecha.

El mediocampista uruguayo jugó su último partido oficial el 22 de junio de 2017 cuando River se impuso sobre Aldosivi de Mar del Plata por 1-0, en el Monumental.

Mayada comenzó el entrenamiento de hoy en Ezeiza como titular, aunque más tarde el muñeco ubicó al ex Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que la modificación todavía no fue confirmada.

De modo que el probable once de River para el choque del domingo a las 21.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, es el siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Pity Martínez; Scocco y Pratto.