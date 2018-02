Moyano: "Lo de Bebote Álvarez es vergonzoso"

El presidente de Independiente Hugo Moyano calificó de "vergonzoso" el proceder del barrabrava Pablo "Bebote" Álvarez- a la vez que alentó a que "investiguen lo que quieran" alegando que "se van a quedar con las ganas".

"Cuando hablan de lavado en independiente tienen razón, tuvimos que lavar hasta los baños en el club cuando llegamos porque era un desastre. Que investiguen lo que quieran, se van a quedar con las ganas", aseveró.

En diálogo con el programa A Dos Voces que se emite por el canal de noticias TN, Moyano señaló: "Las causas en mi contra las motoriza en Gobierno. Lo primero que hacen es mandar una denuncia a Independiente par involucrarme, pero miren los premios nobel que tienen para acusarme: el caballo Suárez y "Bebote" Álvarez. Lo de Álvarez fue impresentable, vergonzoso".,.

"Si la Justicia no ha dicho nada, no estamos involucrados para nada. Sólo nos comunicaron lo que está pasando por ser los máximos dirigentes, pero no estamos imputados en ninguna denuncia. Todo es presión y creer que nos van a doblegar o a asustar", expresó.

"No me cabe duda que todo esto es motorizado por la Casa Rosada, pero que lo hagan, a mí no me molesta. Mienten con eso de que tengo miedo o estoy preocupado. Tengo la conciencia tranquila", manifestó.