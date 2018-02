Primavera en busca de su primera alegría en casa

Villa Primavera, convencido, encontró el camino. Ahora buscará ampliar su racha y lograr su segunda victoria consecutiva frente a Deportivo La Merced, al que recibirá hoy en el estadio de la Liga Salteña, a partir de las 22, por la tercera fecha del Federal C, Zona 6.

El gallito llega entonado, ya que la fecha pasada se quedó con sus primeros tres puntos en el torneo, al vencer a Massalin y Celasco.

Hugo Rivero, técnico de Primavera, retocará el equipo pensando en la victoria.

En la última línea, Oscar Parra ingresará por Matías Chocobar; mientras que en el mediocampo Nicolás Careaga suplirá a Rodolfo Escalante. Ambos cambió serán tácticos.

Por último, Damián Bensi, con quien probó el adiestrador en la semana, será el encargo de suplir a Gustavo Barrionuevo (lesionado).

Por el lado de La Merced, Andrés Serapio no confirmó el once titular, pero tendría en mente realizar variantes.

El blanco vallisto está urgido de una victoria porque se ubica en el último lugar de las posiciones: igualó en la primera fecha con Massalin y el viernes pasado cayó ante San Antonio (1 a 0).

Venta anticipada

Los hinchas del gallito que deseen adquirir su entrada para el partido de esta noche lo podrán hacer en Francisco Ortiz 1089 (Vª Primavera) de 17 a 20. Y luego en las boleterías de la cancha de la Liga. Los precios: popular $120; platea $150.

Los equipos:



PRIMAVERA LA MERCED

A. Pedroso A. Mena

J. P. Mamaní F. Bernal

A. Reyes C. Villanueva

L. Soria N. Pistán

O. Parra L. Villanueva

J. Pichotti C. Bordón

N. Careaga G. Argañaraz

D. Bensi C. Fonseca

S. Chávez A. Choque

F. Reyes J. Bautista

M. Puntano F. Serapio

DT: H. Rivero DT: A. Serapio

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Carlos Herrera

Asistentes: Facundo Ávila e Ignacio Contreras

Hora de inicio: 22