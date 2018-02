Doble razón para ir a apoyar a Central Norte esta noche

La noche se presenta ideal para ir a ver un poco de vóley, para acompañar a Central Norte y también para darle una mano a los inundados de Santa Victoria Este.

El cuervo recibirá a Jujuy Vóley hoy, desde las 22, en el microestadio Delmi, en el arranque del quinto weekend de la Liga A2 que organiza la FeVA (Federación de vóleibol Argentino).

La combinación es perfecta, un deporte que de a poco genera entusiasmo, especialmente en barrio norte, con la movida solidaria que partió desde el propio club: juntar donaciones para asistir a las personas que se vieron afectados por las inundaciones en Santa Victoria Este.

Por esta razón, quienes asistan esta noche al microestadio Delmi también podrán colaborar con agua mineral, pañales y leche, lo que más se necesita, pero también alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, artículos de limpieza y ropa. Todo sirve y suma.

Las donaciones se llevarán a la sede de Central Norte, donde también se realiza la colecta que luego será entregada a los afectados por la crecida del río Pilcomayo.

En el plano netamente deportivo, esta noche arrancará la segunda rueda de la segunda división del vóley nacional, frente a los jujeños, todo un clásico a esta altura.

El equipo que dirige Luis Testa buscará no solo revancha luego de perder frente al mismo rival hace un par de semanas atrás, sino también buscará la victoria para comenzar a acomodarse en los primeros puestos de la zona A, pensando en la clasificación.

“Estamos muy contentos y más tranquilos, eran importantes los tres puntos para encarar un partido clave ante Jujuy Vóley que viene en decaída, pero no por eso nos tenemos que relajar. Es muy importante obtener un nuevo triunfo para sumarnos al lote de los de arriba”, dijo en la semana Tomás Hernández, días después de cerrar la gira por Córdoba, donde Central cumplió sus dos compromisos del cuarto weekend con una derrota y una victoria. El cuervo primero cayó con Rivadavia de Villa María, el líder, por 3 a 0, y luego venció a La Calera con el mismo marcador.

La campaña del conjunto salteño hasta acá refleja su ubicación en las posiciones: mitad de tabla. Todo es producto de la irregularidad, ya que ganó el 50% de los partidos que disputó (3 de 6), pero es necesario una línea continua de juego, sin altibajos, para poder aspirar al ascenso.

Por su parte, Jujuy Vóley, que acompañó a Central en tierras cordobesas, la pasó mal, ya que perdió el invicto y los dos juegos que disputo frente a Rivadavia y La Calera.