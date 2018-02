Tarantino defendió a Polanski: “No violó a una nena, tuvo sexo con una menor”

Quentin Tarantino describió como “fiestera” a una menor de edad que fue violada por su colega Roman Polanski. El cineasta aseguró que la chica de 13 años “quiso tomar drogas y tener sexo”.

Estas declaraciones se conocieron al filtrarse el audio de una entrevista que dio en 2003. En la nota que el cineasta le dio al periodista Howard Stem hablaron del caso de Polanski, quien tuvo relaciones sexuales con una niña de 13 años en 1977 durante una sesión fotográfica en la casa de Jack Nicholson, y que fue denunciado por violación.

“No violó a una niña de trece años. Tuvo sexo con una menor. Eso no es violación. Para mí, cuando usas la palabra violación, estás hablando de violencia, empujando; es como uno de los crímenes más violentos del mundo. No puedes usar la palabra violación a la ligera. Es como lanzar la palabra ‘racista’. No se aplica a todo para lo que las personas la usan“, expresó Tarantino en el audio que se filtró.

Cuando en la entrevista le recordaron que la chica estaba bajo el efecto de varias drogas, Quentin la tildó de “fiestera“, y aclaró en cuanto a si fue drogada o no: “Esto no fue así. La chica quería tomarlas y tener una cita con el chico”.