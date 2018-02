"El nuestro no es un acompañamiento ciego"

"Mi posición es clara: acompañar al Gobierno nacional en las medidas que nos parecen sensatas y criteriosas, y tomar distancia en aquellas que no compartimos". En esos términos definió la senadora salteña Cristina Fiore su estrategia en el Congreso, donde se desempeña en el bloque unipersonal Pares y comparte con Juan Carlos Romero el Interbloque Federal

Ayer, la legisladora cobró relieve por la renuncia al Interbloque del histórico senador puntano Adolfo Rodríguez Saá. Si bien él no fundamentó su renuncia, sí lo hizo su compañera de bancada María Eugenia Catalfamo, quien explicó que Rodríguez Saá se había sentido molesto por la designación de Fiore en la comisión bicameral para el Control de Decretos de Necesidad y Urgencia. Muchos medios -y Rodríguez Saá- lo tomaron como un "desplazamiento" porque hasta enero ese lugar lo ocupaba el puntano. Puede interpretarse que las autoridades del Senado privilegiaron el pedido de Fiore para participar de esa comisión. Rodríguez Saá se muestra en posición radicalizada. "Yo presenté en enero una nota a la presidencia manifestando mi interés por participar en las comisiones de Educación, Industria y DNU. Ellos me asignaron la banca del Interbloque en esta última comisión. Ayer, los senadores por San Luis renunciaron al interbloque", explicó Fiore a El Tribuno, aunque puso de relieve su excelente relación con Rodríguez Saá y Catalfamo.

De hecho, su primera votación en la nueva comisión fue contraria al megadecreto de Cambiemos. "No es correcto modificar 140 leyes y derogar veinte con un decretazo. Establecería un antecedente riesgoso", explicó. "Mi acompañamiento al Gobierno no es ciego. Por ejemplo, advierto con preocupación la tendencia a homogeneizar todo el territorio y eliminar las políticas diferenciales. Es un error, porque las diferencias existen y cada región necesita normativas que pongan a su producción en pie de igualdad con el centro del país. Al parecer, no terminan de entenderlo", dijo.