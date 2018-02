Cortaron el ingreso al basural para que el colectivo vuelva a sus barrios

Vecinos de Primera Junta, Santa Mónica y Justicia impidieron el paso de los camiones recolectores de basura al vertedero San Javier desde la noche del miércoles y hasta ayer a la tarde para reclamar al municipio que arreglen las calles de manera que pueda llegar el transporte público. A viva voz, reclamaron que el intendente Gustavo Sáenz se presentara para dialogar.

El subsecretario de Obras Públicas de la comuna, Francisco Agolio, aseguró a El Tribuno que se está cumpliendo con lo que se pactó en un acta compromiso la semana pasada, que ya se nivelaron las ocho cuadras del recorrido y que falta enripiar y compactar.

Desde las 22 del miércoles, más de 150 vecinos tomaron el acceso al rellano sanitario e impidieron que los camiones depositaran la basura, lo que complicó y demoró el servicio de recolección.

Ayer a la tarde habían liberado el tránsito pero sostenían la protesta al costado del camino. Aseguran que, por el mal estado de las calles, el transporte público dejó de circular por algunos sectores.

A pesar de que el reclamo era pacífico, con mayoría de mujeres, ayer a la mañana los policías superaban en número a los manifestantes.

Celia Pérez, presidenta del centro vecinal de Santa Mónica, expresó: "Queremos que nivelen las calles y enripien para que no se inunde y que el colectivo pase porque hay barrios, como Justicia, que están más retirados y (los vecinos) tienen que caminar muchas cuadras. Hay mucha inseguridad, porque hay robos, violaciones...".

"Dicen que la máquina hoy (por ayer) va a entrar a los barrios pero pedimos que Sáenz venga. Nunca se quiere presentar, no quiere dar la cara. Dice que está amenazado -nosotros en ningún momento lo hicimos-. Queremos dialogar con él. Si no quiere venir, por lo menos que nos dé una nota firmada en la que asegure que van a entrar a los tres barrios", planteó. "Si no hay respuesta segura de parte de Sáenz, seguiremos cortando", agregó.

"Hace cinco años dicen que van a hacer pavimento y no lo han hecho", protestó Genara Yolanda Soriano. "Desde que dejó de pasar el colectivo caminamos como 7 o 10 cuadras hasta la avenida. Hay chicos con discapacidad y gente de edad. Primera Junta no tiene siquiera cordón cuneta. Dicen que Salta es linda y limpia pero en las partes interiores todo el tiempo hay basura. Perros muertos, gatos muertos y todos esos olores", sostuvo.

"El intendente no viene a andar por el barrio. Nosotros tenemos que estar todos los días para trabajar y para ir al hospital. Con esta basura, las ratas, las víboras, los alacranes y las arañas llegan a la puerta de la casa y tenemos enfermedades porque el basural está aquí cerca. Nadie nos visita pero el día de las elecciones -o antes- todo el mundo viene y pide un votito, un votito", aseguró.

Cintia Décima, de barrio Justicia, contó que fue a la protesta para pedir que pasara el colectivo para ir a la escuela y al hospital. Además, lamentó: "Está muy abandonado el barrio. Hace cinco años estamos ahí y no hubo mejoras". Seba, un niño que acompañaba la protesta desde su silla de ruedas, dijo: "Quiero que pase el colectivo para ir a la escuela, ya pasé a segundo grado". Contó que, como en las calles hay muchas piedras, no se puede manejar solo y que su mamá lo ayuda.

Ester Cabeza, de Justicia, planteó: "Pedimos que corten el yuyaral que está frente al barrio pero no lo hicieron. Pedimos que enripiaran la calle donde está la cancha, que es la entrada de barrio, y no lo hicieron. Pedimos que pusieran luz en toda la calle porque por ahí pasan los chicos para ir a la escuela... Ahora pedimos que arreglen las calles para que pase el colectivo...". Y espera que esta vez lo hagan.

Pare, carrito

Desde el jueves 11 de enero, los colectivos del corredor 7 dejaron de ingresar a estos barrios. La razón que se expuso fue la falta de respuesta de la comuna ante el reclamo que hicieron por el mal estado de las calles.

Desde el cuerpo de delegados gremiales afiliados al gremio UTA Salta y la agrupación Colectiveros Unidos de Salta (CUS), explicaron que están preocupados por la salud de sus compañeros.

"A la mañana el chofer pasa 16 veces. Son ocho vueltas por turno y, con los pozos, que son terroríficos, baja con un dolor de columna impresionante y la ART no se quiere hacer cargo. Es inhumano, no se puede andar", dijeron.

Aseguraron que aún no hay un acuerdo para volver a brindar el servicio y que piensan reunirse los próximos días.

La voz oficial

Francisco Agolio, subsecretario de Obras Públicas, manifestó su desconcierto ante el bloqueo del ingreso al vertedero porque aseguró que el municipio está haciendo lo que se prometió. "No comprendo esa situación pero nosotros continuamos con nuestra tarea y hacemos lo que nos comprometimos a hacer", manifestó.

El funcionario contó que hace 15 días recibió a los vecinos en su oficina y que fue a ver el estado de las calles, que -no era novedad- era muy malo. "Inmediatamente nos pusimos a trabajar y enviamos las máquinas. En esos 15 días se pudo avanzar muy poco por las lluvias intensas. Luego hubo muchos días nublados y eso no ayudó a que se secaran. La gente se impacientaba cada día más", relató.

"En ese intermedio se volvieron a presentar en la oficina. Yo les firmé un acta compromiso, según la cual rápidamente nivelaríamos para que volviera a ingresar el colectivo. Acto seguido enripiaríamos y compactaríamos para que ese trabajo durara", acotó.

Agolio explicó que la nivelación comenzó a partir del jueves de la semana pasada, cuando el tiempo mejoró, y que ya pasaron por ocho cuadras del recorrido del colectivo. "Se avanzó bastante, se trabajó sábado y domingo", destacó.

El funcionario dijo que estaban por comenzar la etapa de enripiado y compactación, cuando los vecinos empezaron la protesta. "Si el tiempo lo permite, rápidamente va a quedar todo con ripio para compactar", afirmó.