Imploran un mejor servicio de agua en el paraje El Carmen

"Servicio deficitario y muchas veces nulo. A veces disponemos de un chorrito de agua nomás. Se ha hecho el reclamo a la empresa Aguas del Norte y hasta el momento no hubo respuesta alguna". Es uno de los párrafos de la nota de reclamo enviada el 2 de marzo de 2017 al Ente Regulador de Servicios Públicos por parte de los vecinos del paraje El Carmen, sobre la ruta provincial 23. La concesionaria del servicio siempre adujo que el problema estaba arreglado.

Ha pasado casi un año sin respuestas ni soluciones para el deficiente servicio de agua. Un mínimo chorrito sigue saliendo de milagro por las cañillas de las viviendas. Incluso la manguera de media pulgada utilizada como red distribuidora para abastecer a las familias de esta zona sigue teniendo pérdidas, lo que provoca aún más baja presión. Nada de agua durante muchas horas del día, y en otras, con suerte un chorrito.

"Hemos efectuado infinidades de reclamos telefónicos y también por notas escritas. También solicitamos al Ente regulador que intime a esta empresa. Ni aun así obtuvimos soluciones. Pagamos boletas de más de 500 pesos por un servicio que no tenemos", explicó Ester Mauri de Elías.

Marta Cabezas y Ester Mauri de Elías, vecinas de El Carmen.

Los vecinos invitaron a El Tribuno a recorrer la zona para comprobar este viejo problema de la zona.

Apenas se llega a El Carmen, sobre la ruta provincial 23, a 5 kilómetros de Rosario de Lerma, se observan las obras del acueducto presurizado para el sector tabacalero. La cinta asfáltica esta calada por unas cañerías de agua instaladas hace pocos meses, para abastecer un predio de terrenos privados, denominado Loteo Saravia.

"Desde hace mucho tiempo tenemos este problema. Pero se acrecentó cuando la empresa Aguas del Norte, a pedido del municipio, conectó el sistema de abastecimiento y distribución de agua, que llega de Quijano, al loteo Saravia. Fue peor nuestro padecimiento", relató Ramón Moreno.

Sobre la banda sur de la ruta 23, en el mismo paraje, viven alrededor de 20 familias. Todas con el mismo problema. Sobre este lado de la ruta provincial, la escuela Rural Dr. Joaquín Guasch también padece el escaso suministro de agua.

"Nos mandan un camión cisterna, cuando los reclamos son muchos. Pero la solución de fondo no aparece. Además la cañería usada como red de distribución es una vergenza. Hicieron pequeños pozos como cámaras de verificación de esta cañería. Están a cielo abierto y cada tanto quedan obstruidas por el barro acumulado de la turbiedad del agua", espetó Marta Cabezas

Evidentemente el agua no es potable. Los reclamos por la falta de agua en las viviendas, con pruebas, datan de 2016. Otro dato que no es menor: de la supuesta red de distribución principal salen por lo menos cinco mangueras de media pulgada para los diferentes do micilios.