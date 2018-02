Investigan si un menor es víctima del gatillo fácil o se autolesionó

Un menor de 14 años se debate entre la vida y la muerte en la terapia intensiva del hospital de Orán, mientras la Justicia deberá dilucidar si fue víctima de una bala disparada por un policía que lo perseguía o si se hirió con un cuchillo que llevaba cuando huía de una patrulla después de haberle robado el celular a una niña.

El caso sucedió en la ciudad de Embarcación, el martes poco después de las 22, en inmediaciones de la calle 24 de Septiembre casi esquina Islas Malvinas.

Allí, el menor de 14 años junto a un cómplice -cuya edad no trascendió- llegaron en moto y abordaron a una niña que tenía su teléfono en las manos.

Los dos jóvenes "motochorros" amenazaron con un cuchillo a la chiquita para obligarla a que les entregara el celular, cosa que finalmente lograron.

Pero los dos habían sido vistos por vecinos que alertaron a la Policía, y en segundos varias patrullas motorizadas llegaron al lugar.

Cuando vieron que los efectivos se les acercaban emprendieron una rápida fuga en la motocicleta.

La persecución pasó de una calle a la otra y, para desgracia de los ladrones, en determinado momento se cayeron de la moto. Uno de ellos logró salir corriendo (horas más tarde habría sido detenido), mientras que el chico de 14 años quedó tendido en el suelo.

Hasta este punto la versión de lo sucedido es una sola, pero solo hasta este punto.

En segundos el chico habría quedado rodeado de tres policías, y él notó que comenzaba a sangrar desde algún punto en la zona del abdomen.

Entonces fue llevado al hospital de Embarcación, desde donde minutos más tarde lo derivaron al San Vicente de Paúl, de Orán.

Fuentes extraoficiales indicaron que habría una exposición policial según la cual el menor se habría herido con el cuchillo que utilizó para robarle el celular a la niña. En la persecución, al caerse de la motocicleta, accidentalmente la hoja metálica se le habría incrustado en la zona abdominal.

Diagnósticos distintos

Las mismas fuentes contaron ayer a El Tribuno que existirían tres informes médicos que plantean la polémica de si el chico se autolesionó accidentalmente o si fue herido por un efectivo para poner fin a la persecución.

El primero habría sido elaborado por un profesional médico que atendió al adolescente cuando ingresó a la guardia del hospital de Embarcación. En ese escrito figuraría que el chico tiene una herida de arma blanca, es decir, que reafirmaría la postura de que la lesión fue ocasionada durante la caída de la moto con el cuchillo que él mismo portaba.

El segundo informe sería el firmado por los profesionales del hospital de Orán, donde figuraría que fue intervenido quirúrgicamente "por una herida de arma blanca".

Sin embargo, el tercer informe planteó la duda que ahora la Justicia deberá resolver. El médico forense Darwin Paredes habría mencionado en el acta que firmó luego de atenderlo: "Paciente con lesión de arma de fuego localizado en cara posterior lateral izquierdo, de 4 cm de diámetro elística, sobre línea media axilar, lesión de diafragma izquierdo, lesión de colon transversal, se sacó 20 cm de intestino, pérdida de vaso, hemoneumotórax izquierdo, quedando internado en la sala de cirugía".

Con esta información, la familia del menor se aprestaba ayer a realizar la denuncia en la Fiscalía Penal, de acuerdo a lo informado por una hermana del chico.

.“Él me dijo que le pegaron un tiro”

“Cuando a mi hermano lo estaban subiendo a la ambulancia, él me dijo que lo había herido un policía”, contó ayer a El Tribuno Gabriela Flores, la hermana del chico de 14 años que está muy grave a raíz de una herida que no se sabe si es de un cuchillo que él llevaba o si es por un disparo de un policía de Embarcación.



La mujer contó que cuando pudo hablar con su hermano, durante el traslado de un hospital al otro, “me contó que el policía lo venía siguiendo en la moto, que primero lo chocan, él se cae, después cuando se levanta le pegaron un tipo”.

Según las palabras de la hermana, el chico identificó al policía “porque lo conoce y cuando estaba tirado en el suelo, le dijo: ‘No me disparés porque estoy ensangrentado’. Después lo llevaron al hospital”.

Gabriela reconoció que su hermano “estaba robando, andaba con un tal Diego, pero yo no lo conozco. Dice mi mamá que ya lo detuvieron”.

La mujer denunció que luego de conocer el diagnóstico del médico forense, “mi mamá fue a poner la denuncia en la policía de Embarcación pero no se la quisieron tomar, por eso vamos a ir a la Fiscalía”.

Además, aseguró que su hermano “tiene quebrada dos costillas y tiene perforados los pulmones, además que la operación todavía está abierta”.