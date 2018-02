Anamá Ferreira reveló un caso de mala praxis que vivió en La Trinidad

La inesperada muerte de Débora Pérez Volpin generó muchos interrogantes. Mientras la Justicia investiga su fallecimiento, varios comenzaron a relatar casos de mala praxis en el Sanatorio de La Trinidad. El Juzgado Criminal y Correccional número 57, a cargo de Gabriel Omar Ghirlanda y de la fiscal Nancy Olivieri se encargará de la causa sobre la muerte de la periodista, que fue caratulada como “homicidio culposo”.

Luego de conocerse la noticia del sorpresivo desenlace de Pérez Volpin, que falleció mientras le realizaban una endoscopia, el hermano de Ricardo Fort apuntó contra el mismo sanatorio en el que falleció el mediático, envuelto en sospechas de mala praxis.

A la indignación de Eduardo Fort, se suma Anamá Ferreira, quien usó su cuenta de Twitter para relatar su terrible experiencia con el mismo lugar.

“A mi ex marido lo operaron en la Trinidad hace unos años de hernia de disco. Cuando vuelve de la operación gritaba de dolor. Habían cortado equivocado. Tuvieron que operarlo de nuevo, y yo los amenacé que él tendía que salir caminado o hablaba a los medios”, contó la exmodelo.

Y siguió: “Fue tremendo verlo gritar de dolor, y no dejé que volvieran a operar hasta que no pasó el tiempo prudente como 14 días de la primera anestesia, porque es muy peligroso una anestesia general una tras la otra. Me puse firme #ClinicalaTrinidad”, concluyó.