Kate Upton dio detalles del acoso del fundador de Guess

La súpermodelo estadounidense Kate Upton dio detalles de sus acusaciones de acoso y comportamiento sexual abusivo contra el co-fundador de la marca Guess, Paul Marciano, durante una entrevista con la revista Time. El hombre de negocios franco-estadounidense, nacido en Marruecos, declaró al Times que esas acusaciones fueron “absolutamente falsas” y “absurdas”, y que no la había “tocado jamás de manera inadecuada”.

Kate Upton afirmó que después de su primera sesión de fotos con Guess, el 25 de julio de 2010, Marciano, que fundó en 1981 la empresa de jeans con sus tres hermanos le había tomado los senos por “la fuerza”. Cuando ella lo rechazó, él se justificó diciendo: “quiero ver si son de verdad”, recordó la modelo.

“A pesar de que hice todo lo posible para evitar el contacto físico a lo largo de la reunión, no paró de tocarme de una forma muy posesiva y agresiva, agarrando mis muslos, mi brazo para acercarme a él, sujetándome por los hombros, tocándome el cuello, los pechosà y oliéndome. Entonces le pidió a Yu Tsai, el fotógrafo, que nos dejara solos. Por suerte, puede mandarle un mensaje muy rápido a Yu pidiéndole que no lo hiciera, pero eso no detuvo el toqueteo de Paul”, detalló la modelo.

De acuerdo a su relato, esa dinámica se repitió un mes después, cuando Guess la contrató para una nueva campaña. “Paul comenzó a llamarme, pidiéndome que lo dejara subir para ver cómo estaba mi habitación. Yo cortésmente lo rechacé varias veces. El continuó insistiendo. Dijo que ya estaba en el lobby del hotel. Incluso llamó a mi habitación desde la recepción. Después de varias negativas, apagué el teléfono, cerré la puerta con seguro e intenté dormir un poco. Estaba aterrada. Todo lo que podía pensar era que, si él lograba entrar a mi habitación, no sería nada bueno. Al día siguiente me enteré de que había sido despedida de la sesión. Alguien había llamado a mi agencia para decirme que había engordado y que no me iban a necesitar en el set ese día. Estaba devastada, especialmente porque en ese momento, nadie de Guess me había visto”, contó.

El fotógrafo Yu Tsai, mencionado por la modelo, corroboró su relato a Time. En mayo de 2011, Upton acudió a otra sesión de fotos en la que Marciano habría sido “especialmente maleducado, repitiéndole a todo el mundo lo poco profesional que era (ella) y alegando que estaba borracha en el set”. Según la modelo, Marciano terminó pidiendo que saque “a esa cerda gorda” de su vista.

“Esto afectó mucho mi confianza y autoestima. Quería dejar de modelar. Constantemente me culpé a mí misma después de lo que sucedió; ¿qué estoy haciendo para incitar a alguien a que me trate o me agarre así? Me preguntaba si era por la forma en la que me estaba presentando o lo que llevaba puesto. Empecé a hundir mis hombros para ocultar el tamaño de mis senos, a verter ropa holgada y hasta a despreciar mi propio cuerpo”, dijo Kate.

Upton, que también ha trabajado como actriz en algunas películas, está casada con la estrella del equipo de béisbol Astros de Houston, Justin Verlander. Kate se convirtió en una celebridad al ser imagen de la marca Guess, posición que han ostentado modelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford y, más recientemente, Gigi Hadid. En 2012, Upton se negó a volver a ser la cara de la marca. “Paul usó su poder para hacerme sentir insegura y totalmente impotente, pero no voy a permitir que siga intimidándome. Los hombres como él piensan que son intocables, pero los tiempos están cambiando”, concluyó la modelo.