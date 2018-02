Coudet: “Tengo la ilusión de que Lautaro Martínez se quede hasta diciembre”

Eduardo Coudet, técnico de Racing Club, reconoció que se ilusiona que Lautaro Martínez, quien está a un paso de convertirse en jugador de Inter de Italia, continúe en el club hasta fin de año.

“Tengo la ilusión de que Lautaro Martínez se quede hasta diciembre. Me quedé con eso desde que llegué al club, que depende de cómo estamos en la Copa sigue hasta diciembre o no. Yo no hablé más nada y futurología no hago”, afirmó Coudet durante la conferencia de prensa.

“Lautaro está muy tranquilo. Le dije que disfrute de este momento. Lo vamos a ayudar en todo”, agregó.

El Chacho de esta manera dejó en claro que pretende que el goleador, seguido muy de cerca por el DT del seleccionado argentino Jorge Sampaoli para el Mundial Rusia 2018, juegue toda la Copa Libertadores, en caso de que Racing supere la fase de grupos.

Coudet además bromeó sobre la cifra (33 millones de dólares) que Inter está dispuesto a pagar Martínez.

“A mí creo que Central me pagó 650 mil dólares a los 20 años, Lautaro vale un poquito más caro. Igual creo que juega un poquito mejor también a lo que jugaba yo”, dijo entre risas.

El entrenador después habló sobre fútbol de cara al partido de mañana a las 19.15 ante Olimpo, en Bahía Blanca, por la 15ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

“Para mi hoy el fútbol es más posicional. Mi intención es que el equipo tenga la pelota el mayor tiempo posible”, explicó.

“Vamos a jugar con el mismo equipo que goleamos a Huracán. A (Ricardo) Centurión lo vamos a llevar de poco, está mejorando y lo vamos a cuidar”, agregó.

“Tenemos que mantener las cosas buenas y mejorar los errores. Llegamos bien al partido de mañana. Debemos sostener el nivel mostrado contra Huracán”, finalizó Coudet.