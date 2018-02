Vuelve el color y la alegría del circo Servián

Nora Figueroa

Esta noche estrena, con espectáculo renovado, el Circo Servian. Desde las 22.30 vuelve a prender las luces de su carpa circense en el predio del Campo Histórico de la Cruz, detrás del hospital Materno Infantil.

Serán únicamente nueve funciones de la propuesta “Enciende tus sueños”, hasta el 13 de febrero con doble función a las 19.30 y 22.30. y entradas desde 100 pesos.

Cada show contará con números coreográficos por tierra y aire con difíciles acrobacias conocidos como “fast-track”.

También realizando las formas corporales mas extrañas subirán al escenario contorsionistas y no faltará el humor de la mano de una familia de payasos con una amplia carrera internacional, “Los Caluga”.

El “globo de la muerte” sigue siendo una de las mayores atracciones y genera una gran atención con las seis motocicletas que quitarán el aliento a los presentes.

Jorge Yovanovich es el dueño de este espectacular circo que vuelve a Salta como despedida de la gira por el norte del país. Él tiene como único objetivo llevar alegría y reunir a la familia, y si bien sólo está en el “manejo de las riendas”, sabe que detrás hay un trabajo muy importante de las más de 80 personas que trabajan para que cada presentación sea la mejor.

Lleva en su espalda 25 años de trayectoria y muchos kilómetros recorridos. Este descendiente yugoslavo no conoce otra vida que la del circo, y aunque podría estar retirado descansando en su casa de San Juan, elige seguir formando a la familia para que luego sean sus hijos los que lleven adelante la empresa.

Los Servian tienen siempre presente el impulso que les dio Flavio Mendoza quien en 2010 les propuso llevar el circo a Puerto Madero. Con la publicidad que Flavio les hacía y la coordinación sobre cómo se hace un espectáculo, empezó el gran éxito.

Ginette Servian, nacida en Salta, es la directora y por lo tanto la responsable de el montaje, la elección de los artistas y hasta la estética del vestuario, detalles que aprendió del coreógrafo a quien conoce desde hace diez años y recuerda que la influencia fue mutua. Ella le pidió que cambiara un poco lo del circo tradicional, “queríamos darle una vuelta de tuerca, a mi me encantaba lo que veía en los teatros de revistas y deseaba hacer algo novedoso y él siempre mixturó la danza con la acrobacia de circo porque también nació en un circo”, señaló Ginette.

Es importante destacar que la vida de circo no aleja a los más pequeños y jóvenes de los deberes de estudiar. Cada familia del circo opta por un sistema de educación de internet y algunos también buscarán seguir con una formación académica superior.

Es el caso de la nieta mayor del dueño del circo, Ailén Servian quien actúa desde los seis años y actualmente con 20 tras terminar el secundario, buscará una carrera para estudiar, pero “mientras me de el cuerpo quiero seguir en el circo y cuando tenga hijos que puedan vivir lo mismo que yo”, comentó la joven.

El espectáculo tiene una duración de dos horas, y los número se suceden de forma vertiginosa por lo que todos los actores tienen un entrenamiento intenso y una gran experiencia internacional en la mayoría de los casos. Cómo Michele Cárdenas el malabarista que recorrió Cuba, China y España o Julio Cesar que fue parte del “Cirque do Solei”, entre otros.