Gimnasia y Tiro busca visión nocturna 

En Gimnasia y Tiro, Víctor Alfredo Riggio, detallista en todos los aspectos, no quiere dejar nada al azar y decidió trabajar con sus muchachos ayer por la noche en el Gigante del Norte a puertas cerradas, pensando en el choque de mañana frente a Central Córdoba de Santiago.

El Tano, con la finalidad de que el equipo se adapte al horario del partido, dispuso el último ensayo futbolístico a las 20. La práctica será breve, ya que encender las luces del Gigante no es nada barato.

Con el once titular definido, que tendrá dos modificaciones, el ingreso de Nelson Ibarlucea por el expulsado Jonathan Medina y Juan José Arraya en remplazo de Luciano Herrera, Riggio evaluará cómo responden y se adaptan a un horario poco habitual para el albo.

El técnico millonario seguirá detenidamente el desempeño del Flecha Arraya, quien debutará en Gimnasia. El delantero tendrá su primera experiencia nocturna en el albo, que necesita de su experiencia y cuota goleadora.