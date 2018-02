Central Norte quiere tapar el Sol en Formosa

Los primeros noventa minutos para tratar de llegar a los 32vos. de final de la Copa Argentina se jugarán hoy en tierras formoseñas.

Central Norte visitará a Sol de América de Formosa con el objetivo de conseguir un resultado positivo para encarar el partido de vuelta en el estadio Dr. Luis Güemes.

El cuervo llega a este encuentro tras eliminar a Pellegrini ganándole los dos encuentros por idéntico marcador, 2 a 0, mientras que los formoseños hicieron lo propio con sus comprovincianos de San Martín, al que eliminaron por penales tras igualar en ambos partidos en un tanto.

Para el encuentro de esta tarde el técnico del cuervo, Ramón “Turco” Apaza, no podrá contar con Tomás Armella, quien no pudo viajar por cuestiones laborales.

Ante este percance tuvo que mover las fichas en el once titular y hará debutar desde el inicio a Gian Franco Arellano, que pasará a ocupar un lugar en el mediocampo ya que Facundo Zamarian pasará a ser el segundo marcador central cumpliendo el rol del Bobi Armella en defensa.

De todas maneras el azabache también se apoyará en sus pilares de mayor experiencia como Mariano Maino y Matías Ceballos, más aquellos “chicos” que hace tiempo que ya son claves en el equipo titular, como Enzo Vargas y Benjamín Jurado.

Enfrente estará el local, Sol de América, que cuenta con varios jugadores de experiencia, como el histórico en la institución Renzo Riquelme, quien hace varias temporadas defiende los colores solenses.

Al igual que Central Norte, los formoseños militan en el Federal B y buscan ingresar al cuadro principal de la Copa Argentina.

Será clave para Central tratar de marcar goles en tierras formoseñas, ya que en este formato de Copa Argentina el gol de visitante tiene otro valor.

La revancha se jugará posiblemente el próximo domingo en el estadio Dr. Luis Güemes.

Las formaciones:

S. AMÉRICA - C. NORTE

F. Gómez - M. Maino

D. Caballero - N. Ayejes

D. Villalba - C. Cortez

A. Álvarez - F. Zamarián

F. Pietkiewicz - B. Jurado

Á. Amarilla - F. Peinado

F. Alarcón - M. Ceballos

J. Romero - F. Apaza

R. Riquelme - G. Arellano

A. Cano - M. Encina

E. Filipigh - E. Vargas

DT: R. Llanos - DT: R. Apaza



Estadio: La Fortaleza

Árbitro: Rodrigo López

Hora de inicio: 17