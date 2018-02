Para Sucarrat, “el fútbol salteño se hunde en una debacle absoluta”

La crisis en el fútbol salteño continúa pegando fuerte y traspasó las fronteras. Si bien no hay soluciones mágicas, los malos ejemplos abundan.

Los últimos fracasos en Central Norte, Juventud Antoniana y Gimnasia tienen una respuesta. Hace 20 años que un equipo salteño no asciende.

En ese sentido, el psicólogo deportivo Pablo Sucarrat aseguró que “los clubes sin dirigentes capacitados son clubes que cada año se vacían para volverse a llenar con jugadores de afuera”.

Resaltó que “en Salta el dirigente es el que pone la plata o el que pone la ley: ‘Yo quiero que se haga así’, te dicen”.

El profesional, en una entrevista con el periodista José Artaza, insistió que “así no formás jugadores. Nombrame una pensión donde haya jugadores, en donde vivan, estudien y se formen como jugadores profesionales. No existe”.

Pero ahondó más el tema. “Si contás toda la plata que se le paga a todos los planteles, donde vienen muchos jugadores de afuera, ¿no gastás más plata que si al año se van y no te queda nada”.

“O sea, después arrancás con los ‘despreciados locales’ y luego te reforzás con otros 11 jugadores de afuera y terminás todos los años con un nuevo fracaso”, sintetizó.

Y en ese sentido, al abordar el golpe emocional que causó la segunda derrota consecutiva en una final sobre el plantel de Central el año pasado, señaló: “Los procesos psicológicos van cambiando. En un partido final tienen muy presente los errores anteriores y cuando a lo mejor arrancan perdiendo 1 a 0 se le viene el fantasma de la derrota anterior. El fútbol tiene esta cuestión secuencial. Cuando arrancan con esas rachas positivas que ganan varios partidos, la posibilidad de ganar aumenta. Lo mismo pasa cuando cuesta salir de una racha negativa”.

Y cómo se sigue es complejo. Según Sucarrat, “el jugador primero tiene que hacer el duelo deportivo. O sea es decir ‘no pude ganar este ascenso’, porque no solo los dirigentes sino la gente en la calle se los hace sentir”, resaltó. “No es que se cierra la puerta de club y me olvidé. La procesión sigue en la calle, cuando te lo hacen recordar. Más allá de todo esto el jugador tiene el deseo de ganar, de una revancha, de salir a ganar de vuelta, de poder probar, pero una cosa es el deseo y otra cosa es tener un plan o una estrategia”, insistió el profesional.

Al ser consultado sobre cuál sería la solución, Sucarrat señaló que “hoy el deporte y el fútbol, principalmente, están evolucionando. Desde la indumentaria, la pelota hasta las redes sociales”.

Entonces, reveló que “a partir de 2020 la FIFA va a poner como ley que todos los clubes deberán tener un psicólogo deportivo”.

Finalmente también le dedicó un párrafo aparte a los técnicos: “Creen cambiar la historia cuando prometen que van a revertir una situación. Hace 20 años que están en la divisional y no cambiaron nada. El fútbol salteño se hunde en una debacle absoluta, y todo esto se puede ver en los estadios, con cada vez menos hinchas, y la clase dirigencial que dejan mucho que desear, dejando a los clubes cada vez más endeudados”.

LAS FRASES

“Los dirigentes creen que porque hace 30 años son socios pueden manejar los clubes. Capacitarse no es cuestión de plata”.

“En Chile, por ejemplo, si un dirigente no hace un curso de dos años no está facultado para dirigir ningún club”.