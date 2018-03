En Bella Vista están atrapados por un camino infernal

En Bella Vista, la vista es todo menos bella.

Las familias de la zona hicieron un pedido desesperado de arreglos porque no pueden salir ni entrar por el mal estado del camino vecinal.

A tan solo 11 kilómetros de la Ciudad Termal, sobre la ruta provincial 25, se encuentra el paraje denominado Bella Vista, donde viven más de 13 familias ubicadas a lo largo del camino, y la mitad de ellas se encuentra totalmente impedida de poder transitar de manera normal, ya que el estado del camino es catastrófico.

Se sienten prisioneros, atrapados, muy perjudicados al no poder transitar normalmente por el único camino que les permite salir de sus casas y volver a las mismas.

Esta situación no es nueva para los vecinos que viven allí ni para quienes trabajan a diario en el lugar, ya que trasladarse y poder llegar es toda una odisea. Se trata de un camino que podría recorrerse en no más de 10 minutos, pero debido a los pozos, las grietas, y al agua que desemboca de una curva nivel, realizada por un vecino del paraje, el recorrido hoy se hace en 45 minutos como mínimo, corriendo muchos riesgos.

Pico, pala y paciencia

Ese es el modo que tienen los pobladores de poder entrar o salir de Bella Vista. Armados de paciencia, para poder atravesar menos de 2 km esquivando todos los pozos que sea posible, nivelando el camino con pico y pala, turnándose, hombres y mujeres, todos por igual, y sobre todo con mucho cuidado de no volcar el vehículo, ya que las grietas del camino son realmente vertiginosas y muy peligrosas sobre todo cuando llueve.

El Tribuno pudo dialogar con los vecinos del lugar, quienes pidieron una solución urgente, a Vialidad, al municipio, a los funcionarios. A quién le corresponda hacerlo, le exigen desesperadamente una respuesta.

Cabe destacar que allí, luego de muchos años de espera, gracias a la gestión del senador Diego Pérez lograron la instalación de la red eléctrica, supuestamente pronta a ser inaugurada, "pero de nada sirve si no hay mejora urgente en el camino", manifestaron.

La maestra

Marta García, una maestra que viaja a Bella Vista todos los días, otra de las damnificadas y vocera, expresó a El Tribuno que no les interesa pelear ni siquiera con el vecino, que es uno de los principales responsables del estado del camino, sino que, por el contrario, esperan una pronta salida a toda esta cuestión. "Adentro del auto tengo pico y pala, picamos, hacemos un trecho y así continuamente hasta lograr un poco de nivelado", declaró García.

También quedó claro que los vecinos no quieren echar la culpa a nadie. "Un poco es la culpa de la curva nivel que busca salida hacia el único camino que podemos usar, sumado a las lluvias, se hace prácticamente imposible poder llegar a trabajar y cuidar los animales y todo lo que es fuente de trabajo para todos acá, la idea es que el intendente (al cual le hicimos una nota hace semanas atrás pidiendo una medida) o los legisladores nos hagan un camino que sea transitable, nosotros no tenemos bandera política ni queremos perjudicar a nadie, solo estamos mostrando, contando nuestra realidad, la verdad está a la vista de todos, no queremos ningún beneficio extra, solo pretendemos que este camino esté transitable para todos los que vivimos acá y para los que necesiten usarlo", afirmó la damnificada.

García también aclaró que esta situación no es nueva, sino que ya viene sucediendo hace varios años.

Aclaró que "de nada sirve que se arregle el camino si se sigue construyendo la curva nivel cada vez que hay que preparar la tierra para sembrar y posteriormente cosechar".

El puestero

Casiano Cabrera, un anciano puestero, otro de los perjudicados que habita en la zona, declaró al borde del llanto que ya estaba acostumbrado a pasar semanas enteras sin poder salir de su casa. "Vivo de mis cinco vacas, y con eso trato de darme vuelta como puedo, pero tengo que trabajar, que salir y estamos presos".

Prueba de obstáculos

Respecto a las demás familias de la zona, para poder acceder a sus casas la solución que encontraron es dejar la moto a un costado del camino, y una vez allí, empezar a caminar, con el riesgo de ser picados por las víboras, que hay montones en la zona, además de otras alimañas características de zonas rurales.

Caminan sorteando los pozos, las zanjas y zigzagueando envueltos de plásticos de pies a cabeza, y por supuesto, con un palo en la mano para espantar cualquier bicho que se les acerque. Ellos ya no quieren vivir así, la impotencia que sienten es enorme porque sus casas están después de ese camino lleno de dificultades.