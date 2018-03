La lucha de Moyano

Según los cálculos, la movilización de Moyano -entre lo que gastaron los organizadores y se dejó de producir- le costó al país alrededor de cinco mil millones de pesos. Demasiada plata para defender a un dirigente sindical que debe rendir cuentas ante la justicia. Lo más patético es lo innecesario de todo esto. Lo innecesario y anacrónico.

Es probable que la situación interna sindical de Moyano haya mejorado como consecuencia de una movilización que efectivamente convocó a muchos; es probable que los kirchneristas y la izquierda en sus diferentes variantes se hagan ilusiones acerca de un polo nacional y popular decidido a resistir la dictadura macrista.

Ilusiones y no más. Ni los jubilados ni los pobres ni los desocupados van a mejorar su situación social como consecuencia de la "pueblada" del 21F. Históricamente habría que preguntarse si efectivamente las clases populares han obtenido beneficios reales a través de las movilizaciones. También habrá que tener presente, a la hora de la evaluación, cuántas veces la calle" fue una coartada para asaltos institucionales o para que burócratas y demagogos se atornillen en sus sillones y privilegios. Interpretaciones al margen, convengamos que si los planes de lucha produjeran justicia social y felicidad, Argentina sería el lugar más justo y más feliz porque, en términos reales, somos el país con más planes de lucha en el mundo...

A decir verdad, no creo que el miércoles pasado la preocupación de Moyano haya sido social. Por el contrario, no recuerdo que alguna vez tanta gente se haya movilizado para defender lo que muy bien podría calificarse como una causa personal. Moyano no pudo con su genio. Insistió en que los trabajadores se movilizaban para defender sus derechos, pero cuando hizo uso de la palabra habló más de sus derechos que de los derechos de los trabajadores.

Era lo que se esperaba. Las reivindicaciones sociales fueron apenas un pretexto para manifestar su rechazo a las solicitudes de la justicia. Curioso. El dirigente gremial jubilado, el presidente de Independiente regresó a la tribuna callejera para defender su libertad. Habría que agregar, a continuación, que otros salieron a la calle a defender libertades parecidas: los kirchneristas, las de los muchachos detenidos en Ezeiza; Hebe Bonafini, la de los pibes chorros. O sea que por esas piruetas de la vida, personajes cuya relación política con la libertad es, en el más suave de los casos, dudosa, esta vez se sumaron a una marcha cuyo irónico objetivo era la libertad.

A favor del acto habría que decir que se desenvolvió en orden y no hubo incidentes ni antes, ni durante, ni después, lo cual permite deducir que cuando los dirigentes quieren que no haya salvajadas, las salvajadas no se producen, una interesante conclusión a tener en cuenta por parte de quienes en diciembre pasado consideraban que los vándalos que atacaron a la policía eran provocadores pagados por el Gobierno o "loquitos sueltos".

Moyano gastó entonces cinco mil millones -en realidad lo pagamos entre todos; él en estos candombes no pone un mango- para defender su libertad y la de sus hijos. Contó para ello con los recursos de su poderoso sindicato y el apoyo del kirchnerismo y la izquierda, una sociedad que atendiendo los antecedentes de Moyano pude durar más o menos lo mismo que nada.

A izquierdistas y manifestantes de buena fe que asistieron a la marcha reclamando una sociedad más justa sería interesante preguntarles acerca de la paradoja que representa apoyar a un anticomunista furioso.

Conclusión: al Gobierno esta movilización no le despeina el jopo. Tal como se lamentan algunos dirigentes opositores, la polarización con Moyano uno de los dirigentes sociales más desprestigiado del país- garantiza la presencia de Macri en la Casa Rosada por mucho tiempo, incluso más del que yo estaría dispuesto a desear.