Para la fiscalía federal, Solá Torino debería estar preso

La fiscalía considera que el exjuez José Antonio Solá Torino debería estar detenido a partir del fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena que le aplicó el Tribunal Oral Federal de Salta en 2016 por el delito de cohecho pasivo agravado. Tras este nuevo revés judicial, Solá Torino presentó un recurso extraordinario para acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esa manera lograr que se anule la pena y evitar la cárcel.

Para que el expediente sea remitido a esa última instancia el planteo del excamarista debe pasar por el filtro de la misma cámara que confirmó su condena. Son los jueces Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Liliana E. Catucci los que deben resolver si aceptan o no el recurso de marras. Se trata de los mismos magistrados que emitieron un dictamen durísimo, sin ahorrar calificativos, al momento de ratificar la condena y fustigar el accionar de Solá Torino por el cobro de una coima de 15.000 pesos a un narcotraficante. Este hecho ocurrió en 2007 cuando el condenado se desempeñaba como integrante del Tribunal Oral Federal de Salta que, paradójicamente, juzga a imputados de tráfico y comercialización de droga.

Hasta ahora la Cámara Federal de Casación no resolvió el recurso extraordinario que presentó la defensa de Solá Torino. No se sabe cuándo lo hará, porque no tiene un plazo para hacerlo. En caso de que el tribunal de alzada, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, haga lugar al planteo, las actuaciones pasarán a la Corte Suprema, la que tampoco tiene plazo para expedirse. Mientras esto suceda, todo indica que Solá Torino continuará gozando de la libertad con la que se favoreció por haber llegado al juicio en esa condición. Sin embargo, existe la posibilidad de que Casación no haga lugar al recurso. Si esto ocurre al exjuez no le quedarán más instancias y deberá cumplir la condena en una cárcel federal.

El fiscal general Carlos Martín Amad interpreta que en términos legales Solá Torino ya debería estar preso. A su juicio, con el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, la sentencia está virtualmente en firme, más allá del recurso extraordinario presentado por la defensa.

"Nosotros pensamos que hasta tanto la Cámara Federal resuelva el recurso extraordinario se debe disponer la detención del señor Solá Torino y así lo solicitamos en un escrito que presentamos ante el Tribunal Oral que lo condenó en 2016", expresó a El Tribuno el representante del Ministerio Público. Quienes deben resolver la cuestión son los jueces Federico Díaz, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla.

Amad sostuvo que "el hecho real aquí es que la condena está confirmada por un tribunal superior, que no hay resolución que diga lo contrario y entonces lo que corresponde es hacer cumplir la ley". El fiscal señaló que "no sabemos cuánto tiempo tardará la Cámara de Casación en resolver el recurso extraordinario y mientras tanto tenemos a un abogado con una condena firme que anda suelto por la calle ejerciendo su profesión".

Casos análogos

Según el fiscal federal Amad, hay muchos antecedentes y jurisprudencias de casos análogos. Puso como ejemplo los procesos a los narcos Eduardo Daniel Catán y Eliseo Mario Nieves, quienes a comienzo de este mes fueron condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente, por el contrabando y transporte de una tonelada de cocaína.

De las escuchas telefónicas surgió que de esa organización delictiva también formaba parte el prófugo José Miguel Farfán, quien está imputado en numerosas causas por narcotráfico. El nombrado Farfán es la persona que apareció involucrada en la investigación que concluyó con la condena a Solá Torino. El hombre estaba en libertad luego de una sospechosa resolución del exjuez federal de Orán Juan Raúl Reynoso, quien a la sazón está siendo juzgado por asociación ilícita. Cuando luego se requirió la detención y captura internacional de Farfán, aparecieron en escena tres amigos, quienes se conectaron con Solá Torino y le pagaron una coima para que éste levantara la orden de detención.

"Lo que nosotros esperamos es que con todos los antecedentes, el tribunal ordene la detención del condenado", concluyó el fiscal.

La causa lleva 11 años

La causa contra Solá Torino comenzó en 2007, cuando se desempeñaba como juez del Tribunal Oral Federal. Luego de una encendida batalla judicial, recién en agosto de 2009 fue destituido del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El tribunal que avalúa la conducta de los jueces y funcionarios de la Justicia Federal del país probó que el imputado había levantado ilegalmente la orden de captura nacional e internacional que pesaba sobre el narcotraficante José Miguel Farfán. Para ese tiempo el instructor de la Justicia Federal de Salta ya lo había procesado por el cobro de una coima.

La decisión del jurado tuvo dos argumentos centrales. El primero, que el juez levantó la orden de captura alegando que podría estar prescripta la pena cuando no lo estaba. El segundo, que cuando Solá Torino le informó a Interpol que ya no debía detener a Farfán equivocó en su nota el número de documento del condenado y, a los pocos días, envió un segundo oficio con el número correcto. El dictamen dice: “¿Cómo supo que había cometido un error? No hay ninguna constancia en el expediente que justifique el cambio”.