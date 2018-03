Una familia salteña necesita casi $16 mil para no ser pobre

Para no caer bajo la línea de la pobreza, una familia salteña tipo, de cuatro integrantes, requirió el mes pasado un mínimo de ingresos mensuales de $15.734, de acuerdo a lo que determinó el Instituto de Investigación Social y Económica y Política Ciudadana (Isepci).

La organización público ayer su habitual informe de relevamiento de precios que se efectúa cada mes en 250 comercios de 80 barrios de la capital provincial. Para enero, se calculó que la canasta básica total (CBT), que aparte de los alimentos tiene en cuenta el costo de bienes y servicios, tuvo una variación del 1,31% con respecto al último mes de 2017 y llegó a los cerca de $16 mil ya mencionados.

La diferencia interanual de la CBT de enero, según el Isepci, fue de 19,56%, porcentaje que no coincide con la inflación del 24,7% que marcó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el noroeste del país en el mismo período analizado.

Desde la Dirección de Estadísticas de la Provincia, adelantaron a El Tribuno que en los "próximos días" el organismo publicará su índice de precios, por lo que habrá una tercera fuente para cotejar la evolución inflacionaria en Salta.

Si se tiene en cuenta el valor de la canasta básica total del Isepci, el salario mínimo vital y móvil, de $9.500, apenas cubre el 60% del valor de la CBT. Para los jubilados aún es peor: el haber mínimo de ese sector, de $7.790, representa el 49% del valor de la canasta.

Canasta alimentaria

En cuanto a la canasta básica de alimentos (CBA), el índice barrial de precios del Isepci la calculó en $6.268 para enero, monto que debería alcanzar para lo mínimo que requiere una familia salteña solo para comer.

La evolución de los valores de los productos alimenticios con respecto a diciembre fue del 1,31% e interanual, del 14,80%, también muy por debajo del 21,2% que fijó el Indec en la misma relación.

Las compras de frutas y verduras fueron las que más se encarecieron en enero con respecto al mes anterior. El Isepci determinó que los productos de verdulería tuvieron una variación mensual de 2,87%. En elementos de almacén, la suba fue de 1,37% y los precios de las carnicerías se incrementaron un 0,40 por ciento.

Inflación

A pesar de que el último índice de precios del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana quedó por debajo a lo que determinó el Indec para enero, la proyección anual de inflación del estudio salteño igual superaría el 15% que espera la Nación.

El titular del Isepci, Federico Maigua, dijo que para este año la variación de aumentos en los precios los va a determinar el incremento de tarifas. Sostuvo que es "imposible reducir 10 puntos al 25% de inflación registrada en 2017".

Suba en el transporte escolar

Para el período lectivo que se inicia el lunes próximo, la Asociación de Transportes Escolares de Salta determinó una suba de cerca del 7% en el precio del servicio de traslado de los alumnos.

El incremento lleva a la tarifa mensual de los transportes a $1.600, que son $100 más de lo que se cobraba el año pasado.

En la capital salteña hay 80 combis habilitadas para ofrecer el traslado de los escolares. Aun así, desde la Asociación de Transporte advirtieron que vehículos particulares, sin ninguna habilitación, ofrecen el mismo servicio de manera ilegal.

Nilda Bini, titular de la institución, dijo ayer por Radio Salta que la tarifa del transporte escolar podría sufrir modificaciones a lo largo del año debido a la suba incesante de los combustible, principal costo del negocio.

Humitas y pescados, especial para ahorrar



Los precios del choclo y el pescado aún no se movieron y todavía queda muy lejos la Semana Santa, por lo que los puesteros de todos los mercados aconsejan comprar ahora, frezar las humitas y esperar que llegue el tiempo del ayuno católico, cuando suben los costos.

“Es el momento para comprar”, dijo a El Tribuno Marta, la vendedora del puesto 62 B del mercado Cofruthos.

La mujer dijo que muchos comerciantes del rubro gastronómico se están abasteciendo de los productos para elaborar humitas y venderlas luego cuando todo los precios se vayan a las nubes.

Hoy se pueden encontrar choclos “medio pelo” periqueños entre 80 y 90 pesos. El zapallo va desde 8 a 10 pesos y el queso también se mantiene estable: a $140 está el kilo de vaca y $180 el de cabra.

“Son precios accesibles y deben ser los únicos que se mantienen con la tarifa 2017”, consideró la vendedora.

“Los precios se van a mantener por estas semanas en esos márgenes y quizás haya alguna rebaja. Eso será cuando salga el grueso del zapallo y del choclo. Ya entrada Semana Santa no habrá precio y subirán hasta que se venda lo último”, adelantó Sebastián del puesto 110 del mismo centro comercial.

En la avenida San Martín, los vendedores ambulantes también manejan esos precios y los mismos pronósticos.

“El mejor día para salir a comprar son a partir de los miércoles y hasta los viernes. En esos días se vende la mejor mercadería y los grandes humiteros lo saben. Para el sábado, domingo y lunes quedan las sobras”, explicó uno de los vendedores en camionetas sobre San Martín y 10 de Octubre.

Contaron, además, que en Salta no se cultivó tanto choclo, por lo que el producto se trae casi todo desde Jujuy.

“Esa producción que se vende en Perico no va a alcanzar para todos y, en consecuencia, aún nadie sabe cuándo el choclo comenzará a faltar y el precio va alcanzar niveles históricos”, analizó, con claridad, el mismo vendedor.

El precio del pescado también se mantiene. En el mercado San Miguel, el sábalo cuesta, en promedio, $55 el kilo. Una pieza completa, entonces, oscila entre los 120 y 150 pesos.

Para los que prefieren el pescado de mar, la merluza se encuentra a $140 el kilo y el atún, a $150.