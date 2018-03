Sáenz: “El municipio está desendeudado. Pero no vamos a gastar más de lo que nos ingresa”

En su discurso, el intendente Gustavo Sáenz destacó: “En materia de recaudación avanzaremos en la implementación del sistema de mostrador único, el servicio de impresión digital de boletas para el pago de tributos, eliminando las declaraciones juradas manuales‘. En este sentido, puso de relieve que “aumentó considerablemente el índice de cobrabilidad de diversos tributos, especialmente en el rubro de grandes contribuyentes. Vamos a seguir potenciando nuestros recursos propios en la búsqueda de una mayor participación de los mismos”. Luego agregó: “Ampliamos la base de contribuyentes y aseguramos el cobro de tributos a grandes contribuyentes como las empresas que ocupan el espacio público colocando cableado para la prestación de diferentes servicios‘.

El jefe comunal capitalino aseguró que el municipio está “desendeudado, y con un delicado equilibrio fiscal. No somos una isla. No vamos a gastar más de lo que nos ingresa, y vamos a seguir reclamando lo que nos corresponde a todos los salteños. No somos una isla y nos afecta la problemática económica general y la situación fiscal de la provincia”.