“Necesariamente nos movemos y movilizamos para poder escribir”

A fines de 2017 presentaste en Buenos Aires "Otro Dios ha muerto", una novela cuyo germen tiene dos décadas ¿qué te motivó a cristalizarla luego de tanto tiempo?

Bueno se sabe que en la literatura los tiempos de edición no siempre son los del autor, responden al azar y a las posibilidades de cada uno y de cada obra. En este caso terminé de escribir la novela a principios del año 2010, esto es diez años después de conocer a su protagonista, Petrona Prane, en la Patagonia. Murió un tiempo después y el proyecto quedó trunco hasta que lo retomé para cumplir mi promesa con ella; viajé a la tierra de sus antepasados y me tomé unos cuantos años para investigar a fondo la historia, la filosofía y la cosmovisión mapuche. Luego de editado el libro, a fines de 2016, hice una gira por el sur para presentarla y a fines del año pasado, en función de los tristes acontecimientos vinculados al Caso Maldonado, la novela reflotó mediáticamente.

Recuperás el testimonio de Petrona Prane, hija del cacique Emilio Prane y familia, pertenecientes a la comunidad mapuche. Es una historia vigente ¿cómo trabajaste desde allí con el material, qué fuentes utilizaste y cuál fue tu criterio de selección?

Lo que hice fue basarme antes que nada en la voz de Petrona, conservaba grabaciones de largas conversaciones que tuvimos en nuestros primeros encuentros, a eso le sumé toda la información aprendida durante los años de investigación, y asimismo fueron muy valiosos los documentos periodísticos y legales que me brindó su familia para escribir el libro, fueron muy generosos y confiaron en mí, como lo hizo Petrona, eso para mí fue muy importante. De todo ello elegí lo que más armonizaba con el relato de Petrona, con su visión, y al mismo tiempo fue muy útil adentrarme en su lengua, el Mapudungun, a través de estudios de etnólogos y filósofos descubrí su admirable cosmovisión, y su riqueza, fue sorprendente.

Al inicio del libro, advertís que "algunos hechos, nombres y lugares fueron recreados y modificados, por mandato de la ficción" ¿cuánto hay de real y cuánto de invención en esas páginas?

Escribí eso más que nada por respeto a la familia, porque al morir Petrona en medio de nuestro proyecto tuve que recrear algunas cosas. Ahora, si me tengo que regir por porcentajes, diría que un 70 real y un 30 de ficción, pero la verdad es que es un poco arriesgado decir esto, porque los hechos se mezclan, se confunden, y eso es lo interesante. La literatura es un maravilloso espacio para indagar en lo que no se ve a simple vista, eso lo da la poesía, que está presente en mi narrativa. Creo que si yo dijera de antemano “este capítulo es real, este es inventado”, le estaría robando al lector la posibilidad de conmoverse y sorprenderse a su gusto, libremente.

¿Cuál es la relevancia del tejido, de lo comunitario, de aquellas rondas que se describen en la obra donde unos escuchan los sueños de otros?

En la novela el tejido es importante porque remite a la estructura del relato, Petrona era una admirable tejedora, y en la novela para comenzar a contar su historia realiza el mismo ritual que de niña para tejer a telar, toma una pequeña araña en pleno trabajo, y la deja morir en su mano para asimilar su destreza. Así, el relato de su vida será como un largo tejido. En cuanto a lo comunitario, es fundamental tanto en la cultura mapuche como la de todos los pueblos originarios, Petrona hablaba mucho de esas reuniones cotidianas, de los sueños, del trabajo en conjunto, la primera vez que ella se ve sola en el mundo, trabajando de manera individual es cuando se exilia en la ciudad, cuando se emplea de doméstica. Allí empieza su fragmentación.

Petrona asegura que la antropóloga nunca dejará de viajar ¿se puede definir entonces al escritor como un eterno viajante?

La antropóloga aparece en tres momentos breves de la novela como la interlocutora directa de la mapuche, quien contemporiza los hechos y los vuelve tangibles para la gente de su cultura. En algún momento, la antropóloga, Gabriela, es bautizada por ella con el nombre de A mui Leufu, que significa Arroyo o río que corre, y al hacerlo la compara con agua de cordillera que vive viajando, le promete cuidarla y protegerla en todos sus recorridos. Esto, ya que hablábamos de pasajes reales o de ficción, sucedió cuando Petrona me bautizó con ese nombre. Hoy es la guardiana de mis viajes. ¿Si el escritor es un eterno viajante? Sí, pero no necesariamente tiene que viajar físicamente, viajamos dentro de la ficción, y de la poesía, porque necesariamente nos corremos de lugar, nos movemos y movilizamos, para poder escribir, imaginar, y recrear esos mundos.

Tu compañero de vida es el Teuco Castilla, un hombre que tiene una mirada holística y poética sobre la naturaleza como contexto ¿eso influyó en esta obra, lo hace en tu poesía?

Es curioso, porque este es uno de los tantos puntos donde Teuco y yo somos afines, se puede decir que compartimos una visión de mundo, lo cual es una gran cosa dentro de una pareja, esa armonía, creo yo. De todas formas, la mirada que no solamente influyó sino que constituyó mi relato en la novela es la de Petrona Prane, mujer maravillosa, con un fuerte respeto a su cultura, a sus ancestros y un genuino vínculo con la naturaleza. En realidad los originarios no se lo preguntan, no hablan de la naturaleza como algo separado, ellos son naturaleza, como lo somos nosotros pero muchas veces lo olvidamos, para ellos es algo dado, son holísticos en sí mismos. Y en cuanto a la poesía, ningún texto se sostiene con eficacia si no nace de una emoción propia, particular y legítima. Por lo menos yo escribo así.

La obra tuvo gran acogida en el Sur, ¿cómo imaginás que será recibida en Salta, donde también hay pueblos originarios?

Salta es una de esas joyas de nuestro país que tuve la suerte de descubrir de chica y naturalmente hoy gracias a Teuco se ha convertido de alguna forma en mi casa. Verla a través suyo me dio la posibilidad de conocer más a fondo su gente, su memoria y costumbres, por ello estimo que la temática de la novela les interesará. El conflicto territorial de los mapuches es una cuestión nacional, más aún, continental. Y de la misma manera lo sufren los originarios en el noroeste y en muchos puntos del país. En cuanto a su cosmovisión, si bien tiene sus particularidades, son también muy similares. Naturalmente, la acogida dependerá de cada lector, tuve devoluciones muy gratificantes de gente muy diversa que cambió su forma de pensar después de leerla, venciendo sus propios prejuicios. En definitiva es una novela, es literatura. La literatura es para todos.