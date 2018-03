“Jamás imaginé compartir con Los Nocheros en el escenario de Cosquín”

El canto calchaquí ya empezó a hacer eco en las convocatorias más importantes del país. Jacinta Condorí asoma con serias intenciones en el circuito folclórico. Es descendiente de la comunidad Diaguita Calchaquí.

Ya quedaron atrás esas noches de peñas en su Cafayate natal cuando echaron a volar sus cuerdas vocales.

Esta cantora salteña sigue con paso firme en busca de alcanzar sus objetivos. Quizás tenemos enfrente a una referente de identidad genuina para los jóvenes que se inician en el folclore y en sus sueños. Ella misma se define como una ferviente luchadora por la preservación y revalorización del canto ancestral de la copla y todo lo que a esa expresión cultural refiere. Cantora, coplera, recopiladora, poeta, improvisadora, son algunas de las cualidades que describen a la artista calchaquí.

En los dos últimos meses vivió experiencias inolvidables que la invitan a redoblar su apuesta. Es conciente que no debe bajar los brazos y potenciar su trabajo, esfuerzo y perseverancia.

Ahora, luego de afrontar algunos compromisos se llegó hasta el complejo editorial de diario El Tribuno para dialogar de su pasado, presente y sus nuevos proyectos artísticos.

¿Cuándo te iniciaste en el canto?

Desde niña me inicié en la copla andina, arte milenario del noroeste argentino cultivado casi exclusivamente por mujeres. Fuí a la Escuela de Música del pueblo, aprendiendo a tocar guitarra y bailando danza tradicional. A los 15 años empecé el canto junto a mi hermano mayor, transitando por peñas folclóricas de Cafayate en la temporada de verano. Allí recibí mis primeros aplausos, yo pasaba una canasta en forma de colaboración. Esta vivencia fue el pie para encaminarme en la música.

¿Estuviste con Los Nocheros en Cosquín?

Fue una experiencia inolvidable, jamás imaginé compartir con estos grandes del folclore y nada menos que en el escenario Atahualpa Yupanqui. Fue durante la cuarta luna coscoína. Todavía me emocionó cuando recuerdo a Mario Teruel acompañándome en la guitarra la zamba La arenosa. El público me respetó y me aplaudió para cerrar una noche magnífica.

¿Qué representa el poeta Puma Vasconcellos en tu carrera?

Es mi padrino artístico y es quien me guía por el camino correcto, no es fácil para una mujer moverse en el ambiente del folclore. También fue el que ofició de intermediario para lograr que Los Nocheros me invitaran a cantar en Cosquín. Es un ser humano maravilloso, con un corazón inmenso, que le brinda una mano a quien la necesite. Ojalá muchos imitaran a este hombre del folclore.

¿Tuviste buena repercusión en otros festivales?

Si, esta temporada de verano fue netamente positiva para mis aspiraciones artísticas. Por primera vez concurrí al Festival de Yokavil, en Santa María de Catamarca, una convocatoria monstruosa que cada año lleva a las figuras más relevantes del cancionero popular nacional. Además, se sortean autos, casa y terrenos. Con mi espectáculo creo que se vio y se sintió la esencia calchaquí. Quedó la puerta abierta para la próxima temporada. También fue inolvidable mi paso por el Festival de la Vendimia, en la localidad de Animaná. Luego de mi perfomance, fuí invitada por el consagrado artista jujeño Bruno Arias para interpretar a dúo la canción Sol de los Andes. Como si esto fuera poco, me invitaron al escenario para compartir la famosa guitarreada con el grupo Guitarreros.

Tuviste una nueva oportunidad de cantarle a tu gente en la Serenata a Cafayate...

Esta representa una fiesta especial en mi vida, me traslada a todos los bellos momentos que viví durante mi niñez y mi adolescencia. Alcanzamos una excelente comunión con el público, hasta me pidieron regresar al escenario. También me atreví a cantar un tema propio que compuse con el Puma Vasconcellos, se trata de Comparsa vallista; además me acompañaron los chicos de la comparsa Los Teuco, de Cafayate.



¿Qué se avecina en el 2018?

Por lo pronto estamos terminando de grabar mi tercer material discográfico, que llegará con varias sorpresas. Tengo el placer de contar con invitados de lujo, como el Chaqueño Palavecino, Mariana Cayón y Melania Pérez.

¿Grabaste un video clip y un disco compartido?

Grabamos un video con el tema La arenosa. Fue filmado en mi hermosa Cafayate por Boxmedia. También participé del disco ‘Semillando por los bienes comunes’, que tiene como objetivo difundir la problemática de los agrotóxicos. El CD constituye una herramienta destacada para difundir que, desde los orígenes de la agricultura, las semillas son la base del alimento, pero también son un componente fundamental de la cultura, los sistemas productivos, la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos.