Sampaoli dio la lista, con Higuaín, sin Dybala y algunas sorpresas

La nómina para los amistosos frente a Italia y España no incluyó a los futbolistas locales, que serán dados a conocer el sábado 17 de marzo.

Con el regreso de Gonzalo Higuaín y sin la presencia de Paulo Dyabala, el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, dio hoy lista para los amistosos ante Italia y España, en la que hubo también algunas sorpresas.

El técnico anunció la nómina de los futbolistas que militan en el exterior en una conferencia de prensa que brindó en el predio que la AFA tiene en Ezeiza.

Como noticia de peso, se marca el regreso de Gonzalo Higuain, quien no venía siendo convocado de manera consensuada con el cuerpo técnico.

Salvo que el “Pipita” tenga una muy mala gira, es una fija en la delantera para Rusia junto con Sergio Agüero, otro de los que será citado.

La gran ausencia -estará como “reserva” ante alguna lesión- es la de Dybala, quien recién volvió a tener minutos el 18 de febrero ante el Torino, tras haber estado más de un mes parado por un desgarro.

En su gira por Europa, Sampaoli charló con el cordobés para informarle su decisión y le anticipó que su presencia en el Mundial no dependerá de un partido con la Selección, en referencia a los duelos de esta gira, sino que sus chances estará en que recupere el buen nivel con su equipo.

Entre las novedades se encuentran los regresos de Wilfredo Caballero, Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori, estos dos últimos recuperados de sendas lesiones de ligamentos cruzados.

Además, Nicolás Tagliafico será citado por primera vez luego de mantener en el Ajax de Holanda el buen nivel que había exhibido hasta hace unos meses en Independiente.

La nómina no incluyó a los futbolistas locales, que serán dados a conocer el sábado 17 de marzo.

Los que tienen un lugar seguro son Lautaro Martínez y Cristian Pavón y todavía se encuentran en etapa de evaluación Pablo Pérez, Enzo Pérez y Maximiliano Meza.

Argentina jugará ante Italia, en el Etihad Stadium (el estadio de Manchester City) el 23 y el 27 chocará con España, en el Wanda Metropolitano, el nuevo escenario del Atlético de Madrid.



LA LISTA DE LOS “SAMPAOLI-BOYS”



Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea, Inglaterra) y Nahuel Guzmán (Tigres, México).

Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Gabriel Mercado (Sevilla, España), Federico Fazio (Roma, Italia), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holana) y Ramiro Funes Mori (Everton, Inglaterra).

Mediocampistas: Lucas Biglia (Milan, Italia), Javier Mascherano (Hebei Fortune, China), Éver Banega (Sevilla, España), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Giovani Lo Celso (PSG, Francia), Manuel Lanzini (West Ham, Inglaterra) y Ángel Di María (París Saint Germain, Francia).

Delanteros: Lionel Messi (España), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Gonzalo Higuain (Juventus, Italia) y Diego Perotti (Roma, Italia).

Convocados de reserva para reemplazos: Paulo Dybala (Juventus, Italia), Mauro Icardi (Inter, Italia), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia), Angel Correa (Atlético de Madrid, España) y Emanuel Mammana (Zenit, Rusia).