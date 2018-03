Plaza le responde a Unión Orán

Días atrás, el presidente de Unión Orán, Roberto Aguirre, había indicado que el equipo que participa en el Torneo Federal de Básquet (la tercera categoría más importante del país) estaba a punto de bajarse de la competencia porque el Gobierno provincial le debía dinero de cuatro meses.

Horas atrás, el secretario de Deportes del Gobierno de la Provincia, Sergio Plaza, le respondió al dirigente e indicó cuál fue la situación con esa institución en particular.

“Es verdad que se les debía una cuota de diciembre, que ya fue abonada, pero quiero aclarar respecto a las cuotas de este año. Ellos, hasta el día de la publicación de la nota en el diario, no habían presentado ningún pedido para este 2018”, dijo.

“Unión Orán no había iniciado el expediente de 2018, entonces no se les debe nada si no inician el trámite y ellos lo sabían”, argumentó, y agregó: “Para nosotros, poder sacar el pago en esa situación es difícil. Recién presentaron el expediente hace unas horas, y sí van a cobrar enero, febrero y marzo, además de las cuotas que les quedarán de este año. Diciembre ya fue cancelado”.

El secretario de Deportes remarcó: “En la actualidad estamos al día con Unión Orán, porque pagamos a mes vencido”.

Aguirre se había contactado con este matutino horas antes del partido que los oranenses finalmente perdieron ante El Tribuno Básquet y dijo: “Deberíamos jugar, pero no me pagan la última cuota de 2017 y aún no me firmaron el convenio de 2018, así que vamos tres cuotas atrás y no tengo dinero para seguir jugando”, por eso el funcionario remarcó que el convenio se hizo una vez que ellos se presentaron con el mismo.

En esa oportunidad también había expresado: “Abrir la cancha tiene un costo de $25 mil y no puedo juntar ese dinero. En 14 días tengo cuatro partidos de local y dos de visitante, así que hasta acá llegamos, porque el Gobierno provincial no puede ponerse al día. No sé de dónde pedir prestado para seguir pagando”.

Todos por igual

Finalmente, Plaza contó que la situación es la misma para todos los clubes respecto a los subsidios y le dio un tirón de orejas a dirigentes de diferentes clubes que se quejan sin cumplir con el Gobierno.

“Estamos en la misma situación con todos los clubes, normalmente se les abona el mes vencido. El caso de Unión Orán está arreglado y ellos presentaron todos los papeles, pero hay otros clubes que se quejan y nosotros les pedimos que rindan los subsidios. Hay muchos que no vienen a rendir, como equipos del torneo Federal B o C de fútbol. Si exigen que también cumplan”, señaló.