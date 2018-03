Independiente cayó en Venezuela 1 a 0 frente a Deportivo Lara

Independiente tropezó en su regreso a la Copa Libertadores luego de siete años, al perder esta noche de visitante con Deportivo Lara de Venezuela por 1 a 0, en partido de la primera fecha del grupo 7.

El único gol del encuentro, jugado en el estadio Metropolitano de Lara de la ciudad de Barquisimeto y arbitrado por el peruano Diego Haro, fue anotado por Carlos Sierra, a los diez minutos de la etapa inicial.

La zona se había puesto en marcha ayer miércoles, con el empate sin goles en Colombia entre Millonarios de Bogotá y Corinthians de Brasil. Por lo tanto, Lara quedó en la cima con tres unidades y el “Rojo”, en su regreso a su “gran amor” (es, con siete títulos, el club más ganador en la historia de la Libertadores), cierra sin puntos.

En el marco de un encuentro parejo, el local pegó rápido y pegó primero: a los 10 minutos Herlbert Soto llegó al fondo por la banda derecha, envió un centro pasado y por detrás apareció sin marca Sierra para poner, con un buen remate, el 1 a 0.

Independiente, ya en desventaja, se adelantó unos metros por el repliegue de Lara y dominó pelota y terreno, pero no pudo imponer su fútbol habitual. Además de flojos rendimientos individuales, lo condicionó el mal estado del campo de juego.

Aun así, generó un par de ocasiones muy claras para nivelar. La primera a los 25m, cuando Gaibor, solo en el área, cabeceó por arriba del travesaño tras un preciso centro de Sánchez Miño; la segunda, instantes después, con un tiro de media distancia de Benítez que el arquero Salazar sacó con esfuerzo al corner.

En su arco no sufrió demasiado, salvo con algunos centros a los que -casi con exclusividad- recurrió Deportivo Lara para intentar una diferencia más amplia antes de irse al descanso.

El conjunto de Ariel Holan, inclusive muy lejos del nivel con el que se viene destacando en los últimos tiempos, acentuó su protagonismo al inicio del complemento y fue arrinconando a Lara, pero la falta de claridad para encontrar los espacios (se abroqueló bien el local) le fue diluyendo el entusiasmo.

Después de un largo pasaje en el que el partido se hizo trabado, sin situaciones, el “Rojo” recuperó el dominio cerca del final e intentó un último embate, pero no sólo estuvo lejos de la igualdad sino que, además, en esa desesperación, quedó expuesto a un par de buenas chances que Lara tuvo y desperdició.

El próximo partido de Independiente en el certamen será el jueves 15 de marzo, en Avellaneda, ante Millonarios. Un día antes, Lara visitará a Corinthians en San Pablo.

La síntesis:

Deportivo Lara (1): Carlos Salazar; Leonardo Aponte, Henri Pernía, David Mendoza y Osvaldo Chaurant; Ricardo Andreutti, Carlos Sierra, José Miguel Reyes y Herlbert Soto; Juan Falcón y Pedro Ramírez. DT: Leonardo González.

Independiente (0): Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo y Fernando Gaibor; Silvio Romero, Maximiliano Meza y Martín Benítez; Jonathan Menéndez. DT: Ariel Holan.



Goles: PT: 10' Carlos Sierra (DL).



Cambios: ST: 13' Juan Manuel Martínez por Menéndez (I), 19' Ely Valderrey por Soto (DL), 24' Leandro Fernández por Gaibor (I), 40' Giácomo di Giorgi por Chaurant (DL) Y 42' Anderson Cardozo por Ramírez (DL).

Jornada: 1ª Fecha - Grupo G

Árbitro: Diego Haro (Perú).

Estadio: Metropolitano de Lara, Barquisimeto, Venezuela.