Juventud y la apuesta a los valores del club

El DT de Juventud Antoniana, Gustavo Módica, convocó a 7 valores, promovidos de las inferiores, que integraron la delegación que anoche viajó a Misiones. Aclaro: “Hay que ser consciente de que esto se da porque el plantel es corto. Algunos chicos están con muchas condiciones y muchas ganas pero hay que saberlos llevar. Hay momentos en que yo creo que el equipo y los partidos no son para los chicos que todavía no están, digamos, al 100 por ciento como para largarlos de entrada. Pero creo que hay jugadores interesantes como para que vayan sumando minutos y vayan haciendo experiencia. Al tener un plantel tan corto se les anticipa los tiempos”.

El tema de la promoción de jugadores locales genera cierta expectativa en la gente. Módica sostuvo: “Es algo lógico, quizás porque se hicieron acá y se habla mucho a veces del sentimiento. Que son hinchas del club en el cual crecieron. Que nacieron acá y entonces eso lleva una parte emocional, más que nada. Pero con eso, a veces, no alcanza. Los chicos tienen que estar mejor preparados en los físico y en lo técnico. Y en algún momento les tocará hacerse grandes y estar al frente, en la pelea para jugar”.

En referencia a la preparación de los chicos que vienen de abajo, el técnico dejó estos conceptos: “No vamos a descubrir nada con esto. Vamos a repetir lo que decimos siempre, desgraciadamente no hay una planificación de trabajo. De hecho, llegan porque tienen condiciones y medianamente trabajan un poco en el gimnasio por su cuenta. Llega al que lo apoyan un poquito y con mucho amor propio”.

Luego hablamos con Módica sobre el partido que se viene con Guaraní en Misiones. “Va a ser un partido difícil, con un rival que se está jugando la categoría. Vamos a presentar algunas variantes obligadas por las expulsiones y otras por lesiones. Vamos de la mejor manera. Vamos bien y ojalá que hagamos un buen partido para traernos un resultado que sea favorable”, señaló el DT.

Luego se refirió al empate con Zapla. “Nos volvimos a acomodar otra vez de nuevo con el empate en Palpalá. Fue importante de la manera en que se jugó y cómo se consiguió la igualdad que nos volvió a poner en carrera. Sirvió para ponernos bien de la cabeza. Ahora vamos a buscar los tres puntos para seguir ahí, en la lucha con los punteros. O bien tratar de achicar”, finalizó Módica.

Cinco cambios para jugar en Misiones

Juan Cruz Mulieri por Diego Pave, Agustín Bellone por Javier Marín, Gonzalo Menéndez por Lucas Acosta, Ricardo Gómez por Carlos Medina y Yony Angulo por Leandro Zárate son las variantes que el DT del santo, Gustavo Módica, decidió introducir para el partido de mañana frente a Guaraní Antonio Franco de Posadas, en Misiones.

Por expulsiones y lesiones, Módica para esta ocasión tuvo que mover el tablero del equipo y realizar cinco cambios, movimiento que ensayó en turno matutino en el campo de juego del Honorato Pistoia, en el sector defensivo, el mediocampo y la zona de ataque.

En consecuencia, Juventud para iniciar la ronda de revancha de la reválida del Federal A, contará con esta formación: Juan Mulieri; Agustín Bellone, Juan Antunes, Juan Pablo Cárdenas y Gonzalo Menéndez; Ricardo Gómez, Joaquín Iturrieta, Claudio Acosta y César More; Lucas Acosta y Yony Angulo

Sobre la lesión que sufrió el arquero Diego Pave, por un fuerte un golpe en una de sus rodillas, se espera el resultado de una ecografía para saber el tiempo que demandará su recuperación o en un caso extremo efectuar una operación para una pronta recuperación.

Los 7 valores de la cantera

Ricardo “Momoto” Gómez, que irá de titular en la posición de volante por derecha, más Lucas White, Nicolás Pérez, Juan Pablo Paz, Matías Solorza, Cristian Chavarría y Leonardo Villa son los jugadores que ya están teniendo rodaje en el equipo antoniano, tanto en la reválida del Federal A como en la Copa Argentina. Los mismos conformaron la delegación del santo que hoy, cerca del mediodía, arribará a Misiones.

Entre los suplentes también figura Lucas Acosta.