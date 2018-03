A 10 años de la 125, el campo sigue con trabas para crecer

El martes 11 de marzo de 2008, el exministro de Economía Martín Lousteau anunciaba "la resolución 125", un decisión política que derivaría en el mayor conflicto que enfrentó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el campo. Diez años después, de una disputa que puso en jaque a la administración kirchnerista, poco cambió en el sector agropecuario en Salta.

En estos dos primeros años de presidencia de Mauricio Macri, los referentes de campo salteño siguen manteniendo los mismos reclamos que cuando estaba el Frente para la Victoria. Mejores rutas, mejor infraestructura, seguridad jurídica, que se bajen el costo de los fletes, que se eliminen las retenciones a la soja y que haya más financiamiento para la actividad; sin embargo existe cierto optimismo entre los productores.

Aseguran que se haya terminado el conflicto "campo versus gobierno" es un gran paso. "Uno tiene esperanzas de que vamos en un rumbo de cambiar eso, todavía muy lento y no se percibe, pero con otros ánimos, no hay dudas. En el Gobierno nacional ya hay un cambio, ya no somos enemigos siendo productores. Durante el kirchnerismo, en el sector agropecuario sentíamos que ellos nos habían definido como enemigos. Ahora, con el Gobierno nacional actual, creo que eso no es así", expresó Ignacio Pisani, productor y dirigente agropecuario.

Ezequiel Vedoya, productor y coordinador CREA - Región NOA, resaltó que en estos diez años no avanzó demasiado el campo.

"Salvo la soja, el resto de los cultivos no tienen retenciones. En ese sentido se mejoró mucho, pero todavía nos debemos un federalismo en todo el país. Provincias como Salta, en este momento siguen pensando la distancia a los puertos, los costos de los fletes; costos de producción cada vez más alto", reafirmó el referente del campo.

Retenciones

La medida que más resaltan de este gobierno los productores es la eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones al trigo, maíz, carne y productos regionales.

Si bien la soja tuvo una baja del 5% en 2015, y una disminución gradual del 0,5% por mes hasta diciembre del 2019 para llegar a un 18%, consideran que sigue siendo un arancel alto.

Vedoya expresó: "El cultivo que debería ser el termómetro del resto de las producciones en la provincia es la soja. Con 30 puntos de retención, bajando solamente medio puntito por mes, nos sigue pareciendo muy injusto".

Y agregó: "Yo creo que la matriz productiva del país, como polo agroexportador, es más que viable y está bien planteada, lo que pasa es que tenemos un país muy grande y que para federalizarlo debería haber igualdades de condiciones para poder competir todos por igual y con retenciones a la soja no hay igualdad de condiciones".

El dirigente de Federsal, Carlos Segón, explicó que con la quita de los aranceles al maíz hubo una mejora y que por ese motivo aumentó bastante la superficie cosechada.

"El hecho de haber sacado la retención a ese cultivo alternativo y una pequeña mejora en el valor del dólar ha permitido que esos cultivos pasen a tener una rentabilidad como para estabilizar la producción de soja. Más aún aquí en el norte, por una cuestión tecnológica, hay que rotar maíz con soja. Cuando el maíz daba pérdida producto de las retenciones era muy difícil mantener la rotación del cultivo, llevándose en muchos casos a tener que hacer un monocultivo de soja que tenía que amortizar la pérdida del maíz".

Actualidad

Salvo San Martín, Orán y una parte de Tucumán, el resto del NOA tiene atrasos importantes en la fecha de siembra porque empezó a llover tarde con lo cual es una incógnita el rendimiento de esos cultivos.

Segón explicó que en la provincia los rindes de esta campaña están a mitad de camino porque fueron muy tardías y eso influye directamente en el rendimiento.

"Si bien la recomposición del dólar de este último mes acomoda un poco el precio también los costos de los fletes se ven incrementado por un incremento importante del combustible. El precio de la soja tuvo un pequeño aumento por la influencia de la perspectiva de la baja cosecha de Argentina, pero para la región del NOA, en el mejor de los casos se van a estar cubriendo los costos, el panorama es muy complicado", expresó el dirigente.

