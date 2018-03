Avanza el pozo de agua, pero los vecinos están enojados

Las barriadas afectadas exigen que Aguas del Norte cumpla con el compromiso de no cobrarles el servicio del que han carecido por el colapso del pozo.

El nuevo pozo de agua que se está construyendo en la plaza del barrio El Cruce de la ciudad de Gral. Güemes se encuentra en un 80% de avance de obra, según lo informado por el personal a cargo de la perforación del suelo.

Su construcción tiene como objetivo darle una solución definitiva a la falta de presión de agua domiciliaria, que vienen padeciendo desde el año anterior, vecinos de los barrios El Cruce y Santa Teresita.

Esta falta de suministro de agua potable fue una consecuencia del derrumbe de las paredes laterales que sufrió el pozo que alimentaba las redes domiciliarias en el sector oeste de la ciudad, este colapso lo dejó definitivamente fuera de servicio y a los vecinos sin agua, por lo que pidieron que Aguas del Norte no les cobre el servicio y con desagrado vieron llegar las facturas sin el descuento. Sin embargo, a partir de gestiones realizadas, la empresa concesionaria les informó a los vecinos que va a cumplir con el compromiso de no cobrarles, solo que cuando asumieron el mismo, las facturas ya estaban confeccionadas.

Los problemas para estas populosas barriadas comenzaron a principios de diciembre del año anterior, los domicilios se quedaron sin agua lo que generó múltiples denuncias, la empresa Aguas del Norte intentó dar una solución al problema, pero la situación era más grave de lo pensado. El Pozo que suministraba agua potable había colapsado y la bomba de agua quedó atascada a una profundidad que hizo imposible su recuperación.

El pozo quedó completamente inutilizado y se debieron ensayar soluciones alternativas, una de ellas fue el desvío de agua que circulaba por otras cañerías provenientes de pozos cercanos, para ello colocaron una válvula derivadora sobre calle Sarmiento, esto permitió el regreso del agua a las cañerías de los hogares afectados, pero con baja presión.

Mientras tanto los vecinos tuvieron que soportar 45 días sin agua, siendo asistidos por la empresa con tanques cisternas.

Estará operativo en abril

Según el personal de la empresa de perforaciones, quién tuvo un estimado de dos meses para terminar un pozo nuevo, los términos originales de finalización de obra podrían verse afectados por la dureza del terreno. "El terreno que estamos excavando es muy duro y pedregoso, todo se hace mucho más lento, ya rompimos tres veces la máquina excavadora, con tantos inconvenientes estimo que a fines del marzo o primera semana de abril podría estar listo, sabemos que hay mucha agua y el pozo tendrá una muy buena tirada, debería ser suficiente para satisfacer la demanda de todas estas familias", explicó Carlos Pérez, a cargo de la perforación.

Promesa incumplida

Debido al tiempo que estuvieron sin agua, los vecinos, apoyados por algunos concejales, realizaron la presentación ante la empresa para no pagar un servicio que no tuvieron entre diciembre y enero, la respuesta fue positiva y hubo un compromiso de realizar una devolución por las boletas abonadas sin que hubiera la correspondiente prestación.

A pesar del compromiso, nada de lo acordado se vio reflejado en las boletas posteriores que llegaron intactas.

Habrá descuento en las boletas de agua

Aún tienen problemas con la presión del agua, hay sectores donde no sale nada.

En los barrios El Cruce y Santa Teresita de General Güemes, los vecinos quieren hacer valer sus derechos. No contaron con el servicio de agua potable por el colapso del pozo que los abastecía y eso les arruinó la vida, sin exagerar, por varias semanas.

“Aún tenemos problemas con la presión del agua, hay sectores donde no sale nada, en otros tienen muy baja presión y hay sectores donde el servicio es casi normal. Con respecto a la devolución por un servicio que no se realizó, no tenemos novedades, por el contrario las boletas llegaron con aumento, creo que tendremos que volver a realizar el reclamo, pero nos interesa que el nuevo pozo se termine pronto para que tengamos una solución definitiva a este problema”, expresó la vecina Rosa Soplán.

En base a la preocupación puesta de manifiesto por parte de vecinos de los barrios El Cruce y Santa Teresita de Güemes, por el incumplimiento de la Empresa Aguas del Norte a la promesa de no hacer efectivo del cobro de las boletas correspondientes a los meses que el servicio estuvo cortado, directivos de Aguas del Norte se pusieron en contacto con la intendencia, con la finalidad de brindarle una explicación del motivo del retraso en el cumplimiento de lo prometido.

Al respecto, desde la comuna güemense explicaron a los vecinos que “durante la reunión, informaron que los descuentos se van realizar, y que se van a incluir los meses en los cuales el servicio no sea el óptimo”.

“Lo que ocurrió, según la empresa, fue que las boletas ya estaban confeccionadas cuando se asumió el compromiso, pero van a cumplir y nosotros estaremos pendientes de que así sea”, manifestaron los funcionarios.