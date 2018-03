Desmienten la destitución de Méndez

Durante el transcurso de la semana en medios de Salvador Mazza y en algunas redes sociales trascendió que la Corte de Justicia de la Provincia había hecho lugar al juicio político de destitución que el Concejo Deliberante de esa localidad le había realizado a Rubén Méndez.

El trascendido daba cuenta de que por amplia mayoría los ministros de la Corte habían hecho lugar a la decisión del cuerpo, por tanto Méndez ya no era más intendente. Pero el trascendido -interpretado por muchos como una operación de prensa- cayó en cuestión de horas. El asesor legal del intendente Rubén Méndez Salazar, Pedro Oscar Guillén, se mostró molesto "porque hay periodistas opositores que impunemente sacan a rodar estas versiones falsas. No es la primera vez en todos estos años que yo, como asesor legal, y el propio intendente Méndez tuvimos que salir a aclarar que el municipio no fue intervenido por la Provincia, que el juicio de destitución está en la Corte, que no hay orden de detención del intendente de Salvador Mazza y que tampoco renunció. Ellos inventan algo, lo largan y nosotros tenemos que salir a aclarar algo que no tiene ningún asidero. Lamentablemente se puede inventar, mentir y operar impunemente", reflexionó el letrado salteño.

Este medio trató en diversas oportunidades de comunicarse con los ediles Cristina Cazón (UCR), Francisco Ibáñez (SST) y el presidente del cuerpo, el médico Carlos Ortega (Partido Comunal de Salvador Mazza), pero ninguno respondió el requerimiento periodístico.

Quien se refirió al tema fue el asesor legal de Méndez, Oscar Guillén, y precisó que "no hay aún decisión de la Corte. La única realidad es que se produjo la destitución del intendente Méndez por decisión del deliberativo de Salvador Mazza y se elevó a la Corte de Justicia de la Provincia, instancia don de presentamos el recurso de apelación", explicó Guillén.