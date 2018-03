Dicen que Ledesma es víctima de una persecución política

El caso se convirtió en una gran polémica y en una "guerra" y cruces de tecnicismos entre abogados. El abogado defensor del concejal Raúl Ricardo Ledesma, quien se encuentra acusado del presunto abuso sexual simple de una menor de 14 años, presentó ayer una nota en el Concejo Deliberante y aseguró que su defendido es víctima de una persecución política.

La madre de la menor había solicitado al legislativo de la localidad la suspensión de Ledesma por inhabilidad moral. "La presente nota implica una respuesta formal hacia dicha presentación a la vez que se pretende brindarle a dicho cuerpo legislativo la información necesaria y suficiente respecto al estado procesal y judicial en el que se haya mi representado", dijo Dávalos en la presentación.

"Antes que nada diré que la presentación hecha por la vecina, quien resulta ser la denunciante que dio inicio a esta infame causa, no coincide en nada con la situación procesal en que se haya la misma, ya que conforme constancia que se acompaña con la presente, en el mes de febrero del presente año 2018 desistió por completo como parte querellante y actor civil al no formalizar la acusación. Es decir, y para que se comprenda, se apartaron plenamente de la causa penal, o sea que no es querellante tal como lo manifiesta en su presentación ante el Concejo Deliberante. Evidenciando con ello la falsedad en la que sigue incurriendo", destacó el letrado.

"No nos cabe duda de que esto evidencia a todas luces lo que esta parte vino sosteniendo desde un principio que estamos ante una persecución política en contra del concejal Ledesma al desistir como querellante en la causa penal, y pretender en forma contradictoria su suspensión", indicó en la nota presentada en la mañana de ayer en el Concejo Deliberante metanense.

"Conforme constancia que se acompaña la denunciante fue notificada del supuesto requerimiento a juicio de la causa pero desistió totalmente su postura como querella y actor civil. Resulta incomprensible la presentación incoada al honorable Concejo Deliberante, cuando la pudo haber realizado varios meses atrás, incluso desde la misma fecha en que interpuso la denuncia penal en contra de mi representado, pero por sobre todo resulta a todas luces contradictoria su postura habiendo desistido en la causa penal", señaló Dávalos.

El abogado de Ledesma dijo a los concejales en la nota que la causa penal sigue su curso, ya que lo denunciado es tan complejo que resulta difícil una pronta finalización, pero lo más importante a tener en cuenta es el estado de inocencia del que goza Ledesma y cuya situación se ve amparada por la misma Constitución Nacional Art. 18, la Constitución Provincial en su art. 20, el Código Procesal Penal de la provincia de Salta en su art. 1º inc. c), así también la Convención Americana de derechos Humanos en su art. 8 inc. 2º, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14 inc. 2º, (estos últimos ambos de raigambre Constitucional).

" La presentación que realizó la vecina encierra un enjuiciamiento hacia la persona de Ledesma, pretendiendo con ello que el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad de San José de Metán proceda de la misma manera, es decir, enjuiciando a una persona que como ya lo manifesté goza de plena inocencia, al no existir una condena que dictamine lo opuesto. Pero además pretende que dicho cuerpo legislativo exceda sus facultades (Art. 26 Ley Provincial Nº 6566), violentando con ello nuestro sistema Republicano de Gobierno (Art. 1º de la Const. Nac. y Constitución Provincial y Art. 1º de la ley Nº 6566)", remarcó el abogado Dávalos.

"Por nuestra parte y en relación específica a la causa penal existente en contra del edil Ledesma, no existe ningún requerimiento a juicio, ya que no se nos fue notificado nada en absoluto, estando pendientes de producir pruebas de vital importancia que demostrarían la inocencia del mismo, quien en todo momento estuvo a disposición de la Justicia".

Elevación a juicio de la causa

“Hay un requerimiento de elevación a juicio y la causa continúa”, dijo Marcelo Salazar, abogado patrocinante de la madre de la menor, quien aclaró que “el Código Procesal establece que el requerimiento de acusación efectuado por un fiscal tiene que ser notificado al apoderado o al querellante. En mi caso no soy el apoderado y la querellante nunca fue notificada”.

“De todas maneras la causa continúa su proceso hasta que termine en el juicio oral. De ninguna manera se puede suponer que una causa caiga o finalice porque no está el querellante”, destacó.

“En este caso la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Cecilia Toranzos, y la fiscal Ana Inés Salinas formalizaron la acusación en contra de Ledesma por dos hechos delictivos, de índole sexual, en contra de una menor, en concurso real”, detalló Salazar.

“A mi criterio el concejal Ledesma tiene una inhabilidad moral inexcusable por el delito de abuso sexual simple por el que ya la fiscalía formalizó acusación y pidió la elevación a juicio”, comentó y continuó: “Por lo tanto el Concejo Deliberante no puede permitir que siga en funciones, porque esta ya es una cuestión institucional”.

Por su parte, el letrado Dávalos, quién patrocina la defensa del concejal Ledesma, remarcó que “en todo momento mi cliente, el señor Ledesma estuvo a disposición de la Justicia para brindar lo que la misma le requiriese”.

Y agregó: “lo cual implica que el señor Ledesma sigue imputado en la presente causa pero no procesado, con lo cual se ve claramente en su difamación una persecución política”, concluyó el letrado.