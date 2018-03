Encuentran carne en mal estado en la escuela especial Nichelén

La situación de por sí es indignante, más aún tratándose de niños con capacidades especiales. Pero lo positivo es que quienes debían actuar lo hicieron rápidamente y por eso ningún niño resultó intoxicado ni enfermo.

Deolinda Argañaraz es mamá de un niño que asiste a la escuela de educación especial Nichelén y -tan indignada como el resto de los papás- relató que "nos llamaron para que nos presentemos en la escuela para que tengamos una reunión. Nos dimos cuenta de que la vicedirectora daba muchas vueltas y no quería o no podía decirnos con toda claridad lo que estaba sucediendo. Pero ante eso, nosotros tratamos de tranquilizarla y ahí nos explicó que había encontrado carne podrida en el freezer de la escuela. La vicedirectora se hizo cargo el lunes y nos dijo que al tomar conocimiento de eso llamó a la policía, hizo la denuncia y vino gente de la Dirección de Bromatología. La vicedirectora nos mostró los certificados que elaboraron luego de revisar la carne y sí, efectivamente estaba en mal estado".

Deolinda refirió que "le hicieron una entrevista a la encargada del comedor de nombre Alicia y esta señora reconoció que a los chicos siempre le cocinaban con este tipo de carne", expresó indignada.

No era carnicero el proveedor

Según la denuncia que formalizó la vicedirectora, a cargo de la escuela Nichelén desde comienzo del período lectivo, el proveedor fue identificado como Carlos Miranda. "Nosotros los papás no lo conocemos pero lo que nos informaron era que cuando fue el personal de Bromatología, en la casa de este hombre que no es carnicero no había nada. Solo declaró que él le compra carne a la firma M y M pero parece que es revendedor, algo así. Todo eso nos informó la vicedirectora en la reunión que tuvo con los papás y que más o menos desde el mes de marzo del año pasado este hombre era el proveedor. Nosotros como padres creemos que esto no puede tolerarse y que se deben tomar medidas tanto con la directora, la señora Greta Papadópulos, como con las encargadas del comedor. Los certificados que elaboró bromatología están y la denuncia también y se comprobó el estado en que estaba la carne", expresaron los padres de los niños.

Mariela es mamá de una nena especial y recordó que "el año pasado hubo muchos chicos con problemas de diarreas y no sabíamos por qué. Son 85 niños con capacidades especiales que estuvieron expuestos a esta situación. Es horrible pero parece que lo que las cocineras hacían era sacarle la parte de la carne que estaba en peor estado y cocinaban con el resto. Le damos gracias a Dios que la vicedirectora Silvana López había quedado a cargo de la escuela y que así salió a la luz esta situación. Por eso nos vamos a reunir nuevamente todos los padres pidiendo medidas muy severas con todos los responsables", precisó y consideró que "los padres queremos saber cómo era que el proveedor de la carne no era propietario de una carnicería y por qué el personal aceptaba que se tra jera carne en mal estado".