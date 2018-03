Peligra el club Huracán de Embarcación

Al club social y deportivo Huracán de Embarcación le cortaron la luz hace casi un mes y está al borde de perder su sede, aunque a él asisten más de 600 chicos en distintas categorías deportivas. El principal motor del club, Orlando Cardozo, quiere colgar los guantes por la falta de apoyo del Gobierno. La vienen remando solos desde el principio, y cada vez se sumaban mas chicos, y hoy están complicados para sostener la estructura.

Huracán dice en su red social: "Difícil situación económica en el Club Huracán de Embarcación. A partir de hoy viernes lamentablemente empezaremos a ser noticia provincial y la próxima semana a nivel nacional del mal momento económico del club social y deportivo Huracán de Embarcación y aun así se sigue trabajando, pero digo ¿hasta cuándo tendremos que seguir demostrando nuestro trabajo para que realmente ayuden por la gran labor no sólo en lo deportivo si no en lo social que brinda el club?, tan solo palabra de agradecimiento a la comisión, al equipo de profesores que ayudan a sostener este club". Huracán debe 3 meses de alquiler, 3 meses de luz, hace un mes que no tiene energía. "Ya estamos a punto de entregar la sede por falta de pago, nos cansamos de tanta burocracia de notas, notas y más notas, creo que el ser humano es el hijo del rigor. Esto no es contra nadie tan solo queremos ser escuchados, siempre pensamos primero en agotar el diálogo pero ahora salimos a los medios para que sepan que en el norte hay una institución que brinda algo diferente, que somos una institución humilde que tenemos muchos proyectos pero sin ayuda es imposible seguir. Desde ya muchas gracias a ese gran equipo que brega en el día a día por continuar", escribe Orlando Cardozo, presidente Club Huracán Embarcación.