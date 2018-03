Brasil: un perro esperó por cuatro meses en un hospital a su dueño, quien ya murió

Los trabajadores del hospital Santa Casa de Novo Horizonte, en Brasil, llevan cuatro meses siendo testigos de una conmovedora historia. Un perro lleva meses velando a su dueño en la puerta del sanatorio donde lo vio por última vez. Lo que desconoce es que el hombre falleció.

Tras conocerse la historia, la mascota fue adoptada y logró un nuevo hogar.

Su dueño era una persona en situación de calle que recibió una puñalada en una pelea callejera y fue trasladado al hospital donde finalmente murió como consecuencia de las graves heridas.

No obstante, según medios locales, desde entonces su perro, que había adoptado, sigue esperándolo en la puerta del centro sanitario durante cuatro meses.

Una paciente del hospital se fijó en el animal y publicó la historia en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Tras conocerse la historia, Campeón, como se llama ahora, fue adoptado por una enfermera de la Santa Casa de Novo Horizonte (SP).

El perro no había recibido un nombre durante los cuatro meses de vigilia delante del hospital, pero ganó cariño, agua y comida de las enfermeras. Una de ellas es Leticia.



“Como él siempre quedaba allí, nunca pensé en adoptarlo, pero cuando lo llevaron, para ser adoptado, me quedé triste, por suerte, él acabó huyendo y regresó al hospital, fue ahí que me quedé más emocionada con su historia y, para no perderlo, decidí adoptar”, afirma.

La nueva dueña afirma que Campeón será muy bien tratado y que esa mirada triste viendo el interior del hospital, con el tiempo, cambiará. “La gente en el hospital siempre lo trató muy bien, y él es muy dócil, seguramente tendrá bastante amor y cariño”, finaliza.