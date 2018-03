Abre el telón de los play-offs

Villa Beba recibirá, a las 17.30, a Villa Primavera en el estadio de la Liga de Rosario de la Frontera por el repechaje de ida del Federal C. Ambos buscan una buena diferencia para la revancha.

La pelota vuelve a rodar en el Federal C y dos equipos salteños buscarán el pasaje a los cuartos de final.

En Rosario de la Frontera, Villa Beba recibirá esta tarde a Villa Primavera por el partido de ida de los repechajes.

El cuadro de la Ciudad Termal llegó a este encuentro luego de un resonante triunfo en la última fecha en Tucumán que le permitió clasificar contra todos los pronósticos.

Por su parte, el gallo llegó a esta instancia tras ganar su último encuentro como visitante frente a Deportivo La Merced para ser segundo en su zona.

Ambos buscarán un buen resultado para encarar la revancha con optimismo pero de más está aclarar que la obligación por ser local será de Villa Beba.

El elenco dirigido por Hugo “Cuchi” Rivero tendrá una baja importante para este encuentro que será la ausencia de Angel Pedroso. El arquero no se recuperó de su dolencia y será reemplazado por Pedro Rivero.

Por su parte, el equipo que conduce Adolfo Luna, cuenta con la presencia de un histórico para el fútbol de Rosario de la Frontera como Cristian Torrado. El exdelantero de Progreso es la carta de gol de Villa Beba y seguramente buscará estar presente nuevamente en las redes rivales.

Sin lugar a dudas que para ambos equipos es algo histórico llegar a esta instancia, si bien Villa Beba ya participó en otras ediciones buscará llegar lo más lejos posible para tratar de lograr el ascenso. Villa Primavera también tiene la misma premisa y hasta ahora viene haciendo historia ya que hace dos años estaba participando de los torneos de los barrios y hoy cumple un sueño jugando el Federal C y llegando a instancias decisivas, el hincha del gallo tiene con que ilusionarse.

Cabe destacar que el ganador de esta llave se medirá en cuartos de final con Sportivo El Carril que en la etapa clasificatoria fue el mejor de los representantes salteños y está invicto en el campeonato.

Las formaciones:

Vª BEBA - PRIMAVERA

J. Paz - P. Rivero

G. Gómez - O. Parra

A. López - J. Mamaní

A. Díaz - A. Reyes

N. Ponce - C. Garnica

W. Saquilán - F. Sánchez

A. Farfán - J. Pichotti

A. Suárez - G. Barrionuevo

E. Segovia - S. Chávez

J. González - F. Reyes

C. Torrado - M. Puntano

DT: L. Luna - DT: H. Rivero

Estadio: Liga Rº de la Frontera

Árbitro: F. Rodríguez

Hora de inicio: 17.30