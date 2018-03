Juventud, con la urgencia de recuperar terreno

Enfrenta esta tarde desde las 17, a San Jorge en Tucumán, con la obligación de sumar los tres puntos en juego para no empezar a despedirse de torneo

La necesidad de Juventud Antoniana es ganar esta tarde frente a San Jorge en Tucumán. El santo dejó pasar una buena ocasión el miércoles último cuando perdió con Patria de Formosa, en el estadio Martearena por 2 a 1, y ese resultado en contra lo alejó de las chances para llegar mejor perfilado a este enfrentamiento con el expreso tucumano, el rival que precisamente, ahora, le sacó cuatro puntos de ventaja desde la cima de la tabla.

Todo un compendio de situaciones comprende el presente que vive Juventud, porque los jugadores son puro lamento por los partidos que perdieron del local en la reválida del torneo. Pero de qué sirven todas estas quejas, lo que más interesa es tratar de recobrar rápidamente la memoria para conseguir los tres puntos de hoy contra los tucumanos.

Enfrente del equipo antoniano y dispuesto a mantener el tren de la victoria está San Jorge, que viene dulce y debe demostrar que su buen momento no es pura casualidad.

El DT Hugo Corbalán se privará de contar entre sus titulares a Juan Cabrera y Franco Zambrano, dos hombres que le otorgan seguridad en el sector defensivo.

Por el lado antoniano, el DT Gustavo Módica espera hasta último momento saber si podrá utilizar a Juan Pablo Antunes y Claudio Acosta, los dos representaron piezas importantes en el partido contra los formoseños, pero las lesiones le jugaron una mala pasada y tuvieron que ser sustituidos; por lo que se los extrañó bastante en los minutos finales de aquel partido, de tal forma que el entrenador optó por ver si como amanecen hoy. Además, Zárate vuelve en lugar del suspendido Angulo.

El santo sabe también que son las últimas fichas que se están jugando en este tramo de la competencia. Su juego se comenzó a perfeccionar, pero con los resultados adversos siempre faltó la puntada final para que los resultados acompañaran mejor. A lo mejor esta tarde pueda concretar el anhelo de recuperar terreno. No tiene otra y sus jugadores lo deben entender así.

El control del juego es lo que primará en cancha del expreso verde, por eso el desafío de los dirigidos por Gustavo Módica cobra mayor preponderancia para salir a buscar el partido desde el primer minuto.

Está claro que otro paso en falso por parte de Juventud lo relegará a quedar, prácticamente, fuera de la conversación para llegar a los primeros puestos de las posiciones.

San Jorge Juventud

N. Carrizo J, Mulieri

R. Alderete N. Pérez

E. Guardia J. Cárdenas

A. Jiménez A. Bellone

A. Almada G. Menéndez

C. Montiglio R. Gómez

A. Pérez J. Iturrieta

C. Vega C. More

J. Soraire C. Acosta

J. Zambrana G. Ibáñez

J. J. Morales L. Zárate

DT: H. Corbalán DT: G.Módica

Estadio: San Jorge

Árbitro: Jonathan Correa

Hora de inicio: 17