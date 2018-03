Gimnasia quiere comenzar a redondear un octogonal decoroso en Sunchales

Gimnasia y Tiro pasó por varios estadíos durante su excursión en el octogonal del torneo Federal A. Ya estuvo en el suelo y expuesto a todas las críticas, cuestionamientos y reproches. Ya mordió el polvo de la derrota y de la humillación. Ya escupió tierra, ya recibió sus peores golpes al mentón que lo dejaron tendido, futbolística y anímicamente tras aquellas goleadas en contra con Central Córdoba de Santiago del Estero después de ir ganando 3-0 en el Gigante del Norte, y en el lapidario 0-5 ante Defensores de Belgrano, en Villa Ramallo. Pero, de a poco, se fue levantando del piso, tras mantener el arco en cero con Crucero del Norte y luego de la victoria en Resistencia ante Chaco For Ever. Allí se sacó el lodo de encima y eso es meritorio, por los signos positivos que implican una recuperación en un escenario no del todo favorable, y el retorno a una parcial calma que no debe perder.

Para que eso no ocurra, el albo está obligado a ratificar la levantada que evidenció y debe hacerlo esta tarde, cuando visite al complicado Unión de Sunchales, a las 18:30, en la “Fortaleza del Bicho”, del norte santafesino, por la sexta y penúltima fecha del reducido de la segunda ronda, encuentro que contará con el arbitraje del correntino Jorge Nelson Sosa.

Si bien el conjunto millonario salteño ya no cuenta con chances factibles de meterse en el grupo selecto de los cinco que jugarán el pentagonal por el primer ascenso a la B Nacional, tiene encima la exigencia de sacar la mayor cantidad de puntos en los dos partidos que le restan jugar (en la última fecha recibirá en el Gigante del Norte a Sarmiento de Resistencia, otro que tampoco tiene chances de ingreso al “penta” y que luchará por idéntico objetivo) para llegar bien posicionado y de la mejor manera a los play offs por el segundo ascenso. Y en aquel “mata-mata” deberá superar al menos dos instancias para aspirar a una hipotética invitación a la B Nacional reestructurada de 40 equipos, en caso de aprobarse el proyecto en algunos días.

Volviendo al compromiso de esta tarde, Gimnasia no contará por primera vez con el capitán Pablo Motta (cinco amarillas), pero tampoco estará Pablo Agüero como referencia necesaria en el mediocampo, por idéntico motivo. Riggio hará ingresar a Fabio Giménez y a Maxi López para reemplazarlos y poblar así el mediocampo. Y Juan José Arraya relevará a Alejandro Toledo en ataque.



El sueño de los pibes

Agustín López y Jeremías Olañeta, dos recursos genuinos de la cantera de Gimnasia, están a la espera de cumplir su sueño de sumar sus primeros minutos en la primera de Gimnasia. El primero ya conoce la experiencia de integrar un banco de suplentes y el segundo viajó por primera vez con el grupo. El plantel realizó ayer movimientos recreativos en el predio de Ben Hur, en Rafaela, a 40 kilómetros de Sunchales.

Además de los titulares y los dos juveniles, aguardan Damián Cebreiro, Álvaro Cazula (se reintegra tras su lesión), Gabriel Zuvinikar, Lautaro Ceratto, Gonzalo Garavano y Alejandro Toledo. Uno quedará afuera del banco.



El programa de la fecha

Central Córdoba buscará esta noche en Santiago del Estero el pasaje anticipado al pentagonal final por el ascenso, lo cual conseguirá hoy si es que vence a Chaco For Ever, a las 20, con el arbitraje del salteño Federico Guaymás Tornero. En caso de salir victorioso, independientemente de cualquier otro resultado, se asegurará al menos el segundo lugar a falta de una fecha para el final del octogonal. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo también clasificará, siempre y cuando le gane a Sportivo Belgrano en San Francisco y no lo hagan Crucero ni Unión.

Hoy, a las 19

Sarmiento vs. Crucero

Árbitro: Rodrigo Rivero

A las 20

C. Córdoba vs. Chaco F.Ever

Árbitro: Guaymás Tornero

20.15

Sp. Belgrano vs. Def. Ramallo

Árbitro: Nazareno Araza

-------------------------

las formaciones

UNIÓN SUNCHALES GIMNASIA

D. Aguiar M. Leguiza

López Alba J. Hereñú

M. Yuste J. Villarino

L. Medina N. Ibarlucea

A. Álvarez J. Medina

P. Gaitán N. Issa

D. Cálgaro López Macri

N. Vittarelli F. Giménez

F. Cabral M. López

M. Comachi L. Herrera

E. Lazzarini J.J. Arraya

DT: A. Tosetto DT: V. Riggio

Estadio: Fortaleza del Bicho

Árbitro: Jorge Sosa (Ctes.)

Hora de inicio: 18.30

Por TV