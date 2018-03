La U arrancó goleando y el Jockey con caída

Las competencias de clubes nacionales se pusieron en marcha ayer con derrota del Jockey Club en Uruguay y triunfo de Universitario jugando en su cancha de El Huaico. La caída del albirrojo se dio frente a Old Christians por 57 a 29 por el Nacional de Clubes B, mientras que la U venció a Banco RC de Mendoza por 35 a 0 por el Torneo del Interior B.

Ya la pretemporada quedó atrás, los objetivos están planteados para los conjuntos de las zonas sur y norte de nuestra ciudad. Con las competencias nacionales buscan que el rendimiento del equipo esté acompañado por buenos resultados que les permitan superar la primera fase de sus respectivas competencias y también llegar con buen pie a la temporada 2018 del Regional del NOA.

Universitario cumplió con el primer paso al vencer a los mendocinos sin pasar demasiados sobresaltos. El equipo que ahora dirige Oscar Bazán no permitió que le convirtieran puntos en su primera presentación y deberá mantener en alto el nivel defensivo mostrado frente a su gente.

La U integra la zona 4 del Torneo del Interior B; con el triunfo de ayer se colocó en la primera posición junto a Marabunta de Río Negro, que ayer también tuvo un debut con goleada al vencer 44 a 0 a Comercial de Mar del Plata.

En tanto, el albirrojo dio pelea en Uruguay pero no se pudo traer el triunfo en su presentación por el Nacional de Clubes B. Los locales tuvieron mayor efectividad a la hora de sus avances sobre el ingoal salteño y se quedaron con los cinco puntos en juego en la zona 3.

Por el mismo grupo, el Club Atlético de San Isidro (CASI) venció 59 a 28 a Los Tordos de Mendoza y también obtuvo el bonus ofensivo.

Ayer también se jugó la primera fecha del Nacional de Clubes A que dejó los siguientes resultados: zona 1, CUBA 17 - Tucumán Lawn Tennis 20 e Hindú 25 - Duendes 27; zona 2, Tala de Córdoba 10 - San Luis 18 y hoy jugarán Belgrano vs. Natación de Tucumán; zona 3, Alumni 30 - Jockey de Rosario 8 y San Isidro Club (SIC) 38 - Tucumán Rugby 34; y zona 4, Pucará 41 - Newman 31 y La Tablada de Córdoba 34 - Los Tarcos 19.

Cabe destacar que en todas las categorías se jugará la primera fase todos contra todos a dos ruedas y los dos primeros de cada zona accederán a los cuartos de final. Los torneos son organizados por la UAR.