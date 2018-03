Cístola, el mejor de los salteños en la Clase 3

El Turismo Pista arrojó ayer los primeros resultados que definieron el orden de salida para la primera fecha que se correrá en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. En la Clase 3 compitieron los salteños Esteban Cístola, Pablo Vuyovich y Lucas Petracchini, mientras que en la Clase 1 estuvieron Eduardo Moreno y Francisco Coltrinari.

El mejor resultado para los salteños lo obtuvo Cístola (Renault Clio), al ocupar el tercer lugar de la primera serie de la Clase 3, mientras que Vuyovich (Renault Clio) fue quinto en la segunda batería. En tanto, Lucas Petracchini (Ford Fiesta Kinetic) no pudo completar los tres giros de la primera serie pactada a seis vueltas.

En la clasificación general (se disputó antes de las series), Vuyovich había logrado el cuarto puesto con un tiempo de 1m46s048, Cístola fue séptimo con 1m46s146 y Petracchini fue 23º con 1m47s015.

Con los resultados producidos en la series Cístola partirá en la final de hoy desde el quinto lugar mientras que Vuyovich lo hará desde el undécimo cajón de la grilla. Petracchini buscará remontar posiciones desde el penúltimo puesto. La final se correrá desde las 11 y será transmitida por TyC Sports.

“Estoy muy contento con este resultado, ya que es mi primer experiencia en la clase mayor del Turismo Pista. Corrimos una linda serie, que fue muy friccionada y que mejor que correr con estos autos, que van al chapa-chapa”, señaló Cístola tras el tercer puesto de la serie.

“La clave para la final de mañana (por hoy) será tratar de tener un buen ritmo en el auto y aguantar a los que vengan atrás”, agregó el piloto del Oliverio Competición.

Por su parte, Petracchini señaló: “Arrancamos el fin de semana un poco complicados con la clasificación y en la serie en la que veníamos bastante bien. No pudimos finalizar debido a que el auto empezó a levantar temperatura y se paró dos vueltas antes de que termine la carrera”.

“Lo importante para la final es que tengo un buen auto y que tengo que estar tranquilo para tratar de superar la mayor cantidad de autos posibles y evitar cometer errores que no me perjudiquen sobre la marcha”, añadió Petracchini.

En la Clase 1

El la clase menor del Turismo Pista abrieron su participación ayer Eduardo Moreno y Francisco Coltrinari. Al cierre de nuestra edición no se habían dado a conocer los resultados de las series que definía el orden la final que se correrá hoy desde las 8.35. En la clasificación general Moreno finalizó 25º y Coltrinari fue 26º. El mejor fue Lucas Bayala con 1m52s856.

Grego Conta hizo su debut en el TC2000

Gregorio Conta (Chevrolet Cruze) es otro de los salteños que compite en el Cabalén de Córdoba, pero en el TC2000 que también disputa la primera fecha de su campeonato. El piloto del equipo Pro Racing ocupó el puesto 21 en la clasificación general con un tiempo de 1m37s824.

El metanense mejoró su actuación en el sprint donde fue 13º, tras completar los doce giros en 20m06s767, a 22s527 de Martín Chialvo (Ford Focus III), ganador de la prueba.

Martín Chialvo heredó el triunfo luego de escalar once ubicaciones, coronando una excelente actuación en su Córdoba natal. Sebastián Martínez y Juan Cruz Acosta completaron el podio.

Hoy, desde las 12.10, se disputará la primera final de la temporada a 25 vueltas o un máximo de 45 minutos. Mariano Pernía y Hernán Palazzo ocuparán los puestos uno y dos de la grilla, mientras que Chialvo partirá tercero.

En tanto, Conta saldrá desde el puesto 18; el salteño cumple su tercera temporada en la categoría, donde cuenta con más de 20 presentaciones.