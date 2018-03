Maravilla Martínez dará una charla abierta

Los fanáticos del boxeo tendrán el próximo martes una cita imperdible en la sede de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Por primera vez Sergio “Maravilla” Martínez visitará nuestra ciudad con el fin de apoyar el desarrollo de la escuelas municipales de boxeo y desde las 16 brindará una charla abierta donde tendrá contacto con boxeadores y entrenadores.

Maravilla Martínez obtuvo el campeonato mundial de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial al vencer al mexicano Julio César Chávez Jr el 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas y por decisión unánime.

El quilmeño retuvo el 27 de abril de 2013 el título mundial al imponerse por puntos en fallo unánime al inglés Martin Murray. Al cabo de 12 asaltos, en el Estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, los jurados coincidieron al considerar en las tres tarjetas que el campeón ganó por 115-112.

No corrió con la misma suerte el 7 de junio de 2014; Martínez expuso su cinturón de los medianos frente al experimentado puertorriqueño Miguel Cotto. En los primeros minutos del primer round Cotto conectó una izquierda de la cual Martínez no pudo recuperarse, cayendo dos veces más en el mismo asalto. Tras caer tres veces en el primer round, Martínez siguió luchando los siguientes ocho rounds sin movilidad ni respuesta a los embates del puertorriqueño. Fue derribado nuevamente en el noveno round y antes de comenzar el décimo su entrenador decidió que Martínez no continuaría. Siete días después anunció su retiro oficial dejando un récord de 51-3-2 con 28 nocauts.